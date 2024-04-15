三星電子獲拜登政府「64億美元補助」　將在德州擴建半導體廠

▲南韓三星電子獲得美國半導體補助64億美元。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

美國商務部於當地時間15日宣布，將向三星電子（SAMSUNG）提供64億美元補助，用於在德克薩斯州泰勒市（Taylor）生產先進半導體製程的工廠。為此，南韓三星電子決定擴大投資規模，預計2030年以前將投入450億美元。

根據《韓聯社》，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）前一天在簡報會議中正式公布，將依據「晶片法案」向三星電子提供64億美元（約新台幣1983.5億元）的補助款。

為此，原本三星電子已經計畫投資170億美元在美國德克薩斯州泰勒市設立先進半導體工廠，工廠從2022年開始蓋，目前仍在興建當中，如今更將決定投入先前投資額的2倍，計畫在2030年以前投資450億美元，並計畫興建第二座工廠。

三星電子在德州泰勒市的第一座工廠將預計從2026年起投入4奈米、2奈米半導體的生產，至於第二座工廠則預計從2027年起投入先進半導體量產，而研究開發設施更預計2027年開幕。

據悉，三星電子是獲取美國半導體補助第三多的企業，僅次於英特爾的85億美元、台積電（TSMC）的66億美元。

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