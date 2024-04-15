性治療師稱「陰莖像雷射光」可燒光創傷　對女病人下手無套10分鐘

▲女子宣稱，若知道治療會有性方面的接觸，便不會接受治療。（示意圖／視覺中國，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

英國37歲女子詹倪（Ella Janneh）小時候遭遇性虐待，長大之後，找上57歲性治療師盧薩德（Michael Lousada），花費750英鎊（約新台幣3萬元）接受治療。但她宣稱，性治療師盧薩德趁機性侵她，告訴她「陰莖就像是一道雷射光束，可以燒光創傷」，採取法律行動對盧薩德提告。

The Telegraph、每日郵報報導，此案發生在2016年8月，當時詹倪來到倫敦北部由盧薩德經營的診所，在治療期間，盧薩德觸摸、按摩、把陰莖插入她的下體，讓她回想起年幼時期遭性虐待的經歷，開始哭泣、恐慌症發作，宣稱如果知道治療會有性方面的接觸，便不會接受治療。

事發隔日，詹倪就向警方通報此事，但英國皇家檢察署（Crown Prosecution Service）2018年通知此案不會進行刑事審理，如今她再度採取法律行動，指控盧薩德與他曾經參與經營的公司性侵、疏忽等，高等法院19日將展開6天民事審判。

不過盧薩德辯護律師稱，盧薩德是一名性治療師，並非傳統心理師，且受害者相當清楚治療程序涉及性接觸，這些行為並非為了性滿足才進行，當盧薩德改變觸摸或接觸方式時，都會詢問可否把手放在身體某個部位，每一次詹倪都清楚答覆可以。整個過程大約持續10分鐘，並未使用保險套，但盧薩德有接受常規性健康檢查。

報導指出，盧薩德多年來治療約1000名客戶，其中30至40人的治療有涉及陰莖插入。