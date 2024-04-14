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真子公主展開造人計畫？日媒曝光「回國時間點」：今年一定會回國

小室真子,小室圭出發赴美。（圖／達志影像／美聯社）

▲日媒開始關注，小室真子、小室圭夫妻倆可能回國的時間點。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本前皇室成員、秋篠宮文仁親王的長女小室真子自從2021年和丈夫小室圭完婚，並脫離皇室前往美國紐約生活後，一度被日媒報導「行蹤成謎」，不過最近有日媒發現小室夫妻已經於去年11月搬離紐約曼哈頓，隨著小室圭事業逐漸步入軌道，外界也紛紛期待夫妻倆的造人計畫，甚至傳出夫妻倆即將回日本。

根據日媒FRIDAY DIGITAL，雜誌《女性SEVEN》獨家追蹤報導指出，小室真子和丈夫小室圭已經於去年11月從紐約州曼哈頓搬家，新家距離小室圭上班的律師事務所車程約需1小時，是受到家庭歡迎的睡城（衛星城市）。

而小室夫妻的新家每個月租金約50萬日圓，擁有24小時全天候禮賓接待設施，一戶家庭擁有一整層樓，共用設施包括溫水游泳池，且也可以烤肉。

報導透露，小室圭目前每個月只需要到律師事務所出勤上班2次，其他大部分時間皆為遠距工作，也因此即便新家距離律師事務所的車程需達1個小時，也不構成太大問題。

專跑日本皇室新聞線的記者透露，今年33歲的真子可能將為未來的懷孕生活進行相關規劃，準備迎來新的家庭成員，因為隨著婚姻生活邁入2年半，加上小室圭工作已逐漸步入正軌，夫妻倆終於將執行「造人計畫」，而一旦真子確定懷孕生子，便會提高回國的可能性。

報導也指出，雖然真子自從遠嫁美國、直到現今為止並無特別和父母親聯繫，但真子對於曾經拿出「63年積蓄」救濟自己的祖母上皇后美智子則是感到相當敬佩，而一旦真子成功懷孕生子，則會希望帶著子女見上美智子一面。

一旦真子成功順利生下子女，則將會是秋篠宮夫妻的「初孫」，也是上皇明仁與上皇后美智子的曾孫。而基於美智子不太可能親自飛到美國探視小室一家三口，因此真子帶著子女回到日本的機率便跟著提高。

宮內廳相關人士也提到真子「不得不回國的理由」，那就是今年即將迎來30歲的妹妹佳子公主被謠傳婚事已近，以及弟弟悠仁親王今年9月就正式成年，考量到過去和佳子的姊妹情，加上皇室肯定依照慣例在日本國內舉行披露宴，也因此真子也就不得不回到日本。

至於小室圭是否會跟著妻子回到日本，則尚不可知。

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