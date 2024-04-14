日本僧侶害新幹線誤點！只因他「跳軌撿手機」　1.4萬名乘客受影響

▲日本靜岡縣JR新幹線發生班次延誤，只因為僧侶為撿手機誤闖軌道。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日本新幹線非常繁忙，而在日本電車等軌道交通因為「人身事故」（指因乘客臥軌或輕生引發的事故延遲）更是多到數不勝數。不過，日前靜岡縣卻傳出僧侶為了撿起掉落的手機而跳下月台的事件，月台相關工作人員緊急按下停止鈕，導致班次整個大延誤37分鐘，1萬4千名乘客深受影響。

根據日媒《讀賣新聞》、《朝日新聞》，日本JR靜岡車站（靜岡縣靜岡市）昨（13）日晚間9時35分發生一起非常離譜的事故。靜岡中央警察署調查指出，一名住在山梨縣的30多歲男性僧侶從月台上跳進新幹線的軌道區間內，月台工作人員見狀後只能緊急按下「非常停止」按鈕。

該名男性僧侶事後在接受調查時向警方透露，「因為我的智慧型手機好像不小心掉到了鐵軌」。據悉，僧侶跳進軌道後並未發現他的手機，最後只好悻悻然靠自己的力量爬上月台，因此沒有受傷。

靜岡中央警察署依照違反《新幹線特例法》等嫌疑，向該名僧侶展開調查。

JR東海指出，受到該名僧侶隨意跳進軌道等影響，導致上行線、下行線共17個班次的列車慘遭延誤，因此整個大誤點37分鐘，約1萬4000名乘客受到影響。