　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本僧侶害新幹線誤點！只因他「跳軌撿手機」　1.4萬名乘客受影響

▲▼日本靜岡縣JR新幹線發生班次延誤，只因為僧侶為撿手機誤闖軌道。（圖／VCG）

▲日本靜岡縣JR新幹線發生班次延誤，只因為僧侶為撿手機誤闖軌道。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日本新幹線非常繁忙，而在日本電車等軌道交通因為「人身事故」（指因乘客臥軌或輕生引發的事故延遲）更是多到數不勝數。不過，日前靜岡縣卻傳出僧侶為了撿起掉落的手機而跳下月台的事件，月台相關工作人員緊急按下停止鈕，導致班次整個大延誤37分鐘，1萬4千名乘客深受影響。

根據日媒《讀賣新聞》、《朝日新聞》，日本JR靜岡車站（靜岡縣靜岡市）昨（13）日晚間9時35分發生一起非常離譜的事故。靜岡中央警察署調查指出，一名住在山梨縣的30多歲男性僧侶從月台上跳進新幹線的軌道區間內，月台工作人員見狀後只能緊急按下「非常停止」按鈕。

該名男性僧侶事後在接受調查時向警方透露，「因為我的智慧型手機好像不小心掉到了鐵軌」。據悉，僧侶跳進軌道後並未發現他的手機，最後只好悻悻然靠自己的力量爬上月台，因此沒有受傷。

靜岡中央警察署依照違反《新幹線特例法》等嫌疑，向該名僧侶展開調查。

JR東海指出，受到該名僧侶隨意跳進軌道等影響，導致上行線、下行線共17個班次的列車慘遭延誤，因此整個大誤點37分鐘，約1萬4000名乘客受到影響。

ET快訊
LE SSERAFIM開全麥「暴露真實唱功」！　韓網毒舌：很
土銀襄理與人妻開房42次遭降職！　財部公告
獨／先別管一粒了！台鋼雄鷹「中繼男」勝利神秘結印曝
台中頂級和牛店驚爆用過期肉　同業傻眼：去年10月才風光開幕
沒感冒「高燒+痠痛」找不出病因！　一票人+1：突然無預警
一張22.7元！他推坑2同事「存股00878」　全場吵翻：被

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伊朗空襲！以色列當地華人「還以為在放煙火」　好幾人跑出來看

中東戰情一觸即發！日相岸田強烈譴責　南韓尹錫悅休假緊急開會

沉重打擊！以南「重要空軍基地」被擊中畫面曝　伊朗：目標達成

伊朗飛彈襲以色列　兩國為何從盟友變死敵？一次看懂

韓小孩喝完飲料「大便變藍色」　竟是工讀生加1物！家長驚：這能喝嗎

24歲女只是喉嚨痛！竟慘罹皮膚癌　7個月後走了

以色列「戰時內閣」今晚8時召開　中東各國重新開放領空

美英法出手！與以軍合作應對伊朗攻擊　約旦證實攔截飛行物體

日本僧侶害新幹線誤點！只因他「跳軌撿手機」　1.4萬名乘客受影響

陽光男好孤單！發文「有人要去嗎」揪不到人衝浪　砍殺正妹5人洩憤

砂卡礑大崩塌「落石狂下」　搜救人員跳水保命！

彰化警抓移工遇襲開2槍！　「1槍自傷手臂」雙雙中彈

康老師的貓獲救「累壞+脫毛」　工程人員被咬1洞：能大拆了

台61恐怖車禍！大車衝破護欄「頭懸空掛橋外」　駕駛墜橋命危搶救中

天王星「義氣雞」獲救！　怪手開挖牠奮力跳下逃離

雪梨商場爆隨機砍人！　現場傳槍響上百人緊急撤離

強震來襲！女娃一臉chill　雙手插後腦袋享受「搖搖」

板橋通勤族奔跑日常！　錯過綠燈要「再等99秒」

愛貓人架4G電子誘捕籠救貓！　手機遠端遙控：不能影響工程

葛斯齊爆某藝人「比黃子佼可惡」！　去年早暗示：這輩子跟你槓上了

伊朗空襲！以色列當地華人「還以為在放煙火」　好幾人跑出來看

中東戰情一觸即發！日相岸田強烈譴責　南韓尹錫悅休假緊急開會

沉重打擊！以南「重要空軍基地」被擊中畫面曝　伊朗：目標達成

伊朗飛彈襲以色列　兩國為何從盟友變死敵？一次看懂

韓小孩喝完飲料「大便變藍色」　竟是工讀生加1物！家長驚：這能喝嗎

24歲女只是喉嚨痛！竟慘罹皮膚癌　7個月後走了

以色列「戰時內閣」今晚8時召開　中東各國重新開放領空

美英法出手！與以軍合作應對伊朗攻擊　約旦證實攔截飛行物體

日本僧侶害新幹線誤點！只因他「跳軌撿手機」　1.4萬名乘客受影響

陽光男好孤單！發文「有人要去嗎」揪不到人衝浪　砍殺正妹5人洩憤

因節目「舊情復燃」！陳勢安合體李玉璽掀回憶殺

民眾黨共識營落幕！柯文哲曝「缺失不少」　這2點列優先改進事項

伊朗空襲！以色列當地華人「還以為在放煙火」　好幾人跑出來看

ZARA周休3日！　北市28家企業徵才

中東戰情一觸即發！日相岸田強烈譴責　南韓尹錫悅休假緊急開會

「黑道千金」宮美樂崩潰哭愛錯人！閨蜜兒子竟是尪的種

古月粉也驗出蘇丹紅！食藥署邊境再加嚴　逐批查驗擴至35號列香辛料

大甲媽回鑾湧35萬人潮！媽祖鑾轎稍早進入市區　預計深夜安座

台積電法說4／18登場　5檔ETF上演「積」情秀

快訊／「攻戰大巨蛋」次戰成慘案！戰神痛電特攻38分摘對戰首勝

女輔導長SWAG首播創紀錄　26秒裸片吐心情：繼續加油

國際熱門新聞

頭部相連62年！最年長連體嬰逝世

拜登進入戰情室！　畫面曝光

哈士奇走丟　竟是跟棕熊玩超嗨

快訊／以軍估伊朗「破百架無人機」來襲

伊朗狂射200發毀軍事基地　7歲童被炸重傷

伊朗聯合國代表團宣布「軍事行動已結束」

快訊／以色列證實：伊朗發動數十架無人機

70歲阿嬤性慾爆發　創「6年1000人斬」紀錄

伊朗飛彈全被攔下！以軍宣布降低警報級別

快訊／破百架無人機飛抵以色列！　響起空襲警報、連續爆炸聲

伊朗：成功打擊以色列軍事目標

雪梨砍人案增至7死！媽浴血護孩仍不治

以色列總理：若有人傷害我們　我們必將反擊

伊朗史上首次攻擊以色列　衝突始末一次看

更多熱門

相關新聞

金正恩接見趙樂際　韓媒：最快今年底訪北京

金正恩接見趙樂際　韓媒：最快今年底訪北京

中國、北韓（朝鮮）今年迎來建交75周年。自從北韓在全球新冠疫情結束後陸續恢復與俄羅斯、中國之間的關係，趙樂際也率領中國黨政代表團抵達平壤，展開為期3天的訪問，除了與崔龍海展開會談，更受到北韓最高領導人金正恩接見，兩人還一起共用午餐，和諧的氣氛展現了兩國深厚的友誼。

南韓執政黨敗選　新任總理人選「難產」

南韓執政黨敗選　新任總理人選「難產」

日本最有名台灣人是「她」！　破百人僅2人認識周杰倫

日本最有名台灣人是「她」！　破百人僅2人認識周杰倫

台東縣政府赴日觀光推介會 爭取列入旅遊清單

台東縣政府赴日觀光推介會 爭取列入旅遊清單

台女坐電動輪椅「遭樂桃拒登機」！

台女坐電動輪椅「遭樂桃拒登機」！

關鍵字：

日韓要聞日本靜岡縣新幹線僧侶撿手機

讀者迴響

熱門新聞

嘉義傳巨大爆炸！在地人嚇：窗戶在震動

蔡依林逛菜市場被認出！阿姨超直白評語

即／首例1年義務役男逃兵！他翻牆溜出軍營

1男星比黃子佼可惡！4線索曝光　「和女公關進廁所」

警察移工都中彈　他「子彈穿肺」痛苦吐血畫面曝

遭金錢豹男客摳私處　傳播妹崩潰提告

新加坡夫妻失聯12天　家屬招魂哭喚2人回家了

金秀賢「缺席歌手父親婚禮」！辛酸家庭史曝光

看上同袍的老婆！員警大膽用槍狂做180次

日本最有名台灣人是「她」！　破百人僅2人認識周杰倫

頭部相連62年！最年長連體嬰逝世

拜登進入戰情室！　畫面曝光

蔡瑞雪出國脫了！

哈士奇走丟　竟是跟棕熊玩超嗨

即／義務役逃兵3天現身了　今早自行回營

更多

最夯影音

更多

砂卡礑大崩塌「落石狂下」　搜救人員跳水保命！

彰化警抓移工遇襲開2槍！　「1槍自傷手臂」雙雙中彈

康老師的貓獲救「累壞+脫毛」　工程人員被咬1洞：能大拆了

台61恐怖車禍！大車衝破護欄「頭懸空掛橋外」　駕駛墜橋命危搶救中

天王星「義氣雞」獲救！　怪手開挖牠奮力跳下逃離

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面