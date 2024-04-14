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南韓執政黨國會改選慘敗　新任國務總理人選「難產」

▲▼南韓總統尹錫悅16日在首爾龍山總統辦公室召開國務會議。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓總統尹錫悅所在的執政黨「國民力量」在總選面臨慘敗。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓本月10日舉行第22屆總選，改選300席國會議員，不過尹錫悅總統所在的執政黨國民力量卻再度取得慘敗，僅以108席敗給了最大在野黨共同民主黨，未來尹錫悅無法擺脫跛腳總統的命運。對此，南韓國務總理韓悳洙與多名府方幕僚請辭以示負責，不過如今新任總理等相關人選卻仍未有定案。

根據《韓聯社》，自從韓悳洙11日請辭國務總理後，南韓總統辦公室在敗選後陷入苦惱，對於新任總理的人選無法輕易下定論，府方高層關係人士今（14）日在通話中透露，「部分媒體在報導指出，今天府方就會頒布新一波人事案，不過這恐怕是強人所難，因為國務總理是相當重要的職位，在找人、人事檢驗工作上需要消耗一定時間。」

至於總統辦公室的秘書室長李官燮、政策室長成太胤、弘報首席（發言人）、首席秘書官全體幕僚也向尹錫悅請辭，導致敗選後的執政團隊陷入人事波動。而在相關的繼任人選的選擇上，則被外界視為尹錫悅政府對於「人事改革」下了多少決心，且目前尹錫悅尚未對總選的慘敗發表任何正式立場。

南韓總統辦公室關係人士表示，目前尹錫悅在人事發表或敗選立場的發表上，尚未有任何定案。

另外，南韓總統辦公室也擔憂，若擅自對外公開新任國務總理和府方幕僚的繼任人選，一旦在國會人士檢驗上出了問題，則府方和執政黨恐又將遭受共同民主黨等在野政黨集中火力毫不留情面開轟，進而導致民意基礎更加弱化，因此不得不慎重以待。

報導指出，朱豪英（國會議員）、權寧世（統一部長）、金漢吉（音譯，國民統合委員會委員長）被外界視為接下國務總理一職的有力人選；至於府方秘書室長，則是前國土交通部長元喜龍、國會副議長鄭鎮碩、國會議員張濟元、金漢吉等人有望接下。

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