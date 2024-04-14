北韓金正恩接見中國趙樂際　韓媒：最快今年底訪北京會習近平

▲北韓最高領導人金正恩13日接見率領中國黨政代表團訪問的趙樂際。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

中國、北韓（朝鮮）今年迎來建交75周年。自從北韓在全球新冠疫情結束後陸續恢復與俄羅斯、中國之間的關係，趙樂際也率領中國黨政代表團抵達平壤，展開為期3天的訪問，除了與崔龍海展開會談，更受到北韓最高領導人金正恩接見，兩人還一起共用午餐，和諧的氣氛展現了兩國深厚的友誼。

外交專家推測，金正恩可能將於今年底前造訪北京。

根據中國《新華社》、北韓官媒《朝中社》，在訪問的第3天行程，中國最高領導層第三號人物、中共中央政治局常委趙樂際昨（13）日抵達朝鮮勞動黨總部，受到了金正恩接見，他首先代表中國國家主席習近平向金正恩轉達親切問候，並出席「中朝友好年」開幕活動。

趙樂際向金正恩表示，「中朝友誼是兩黨兩國老一輩革命家親手締造，經過國際風雲變幻等種種考驗，是共同的寶貴財富。中國黨和政府始終從戰略高度長遠看待中朝關係，鞏固中朝傳統友好是堅定不移的方針。中方願同朝方一道，在兩黨兩國最高領導人戰略引導下，推動雙邊實務互利合作，維護雙方共同利益。」

▲金正恩與趙樂際共同出席午宴。（圖／翻攝自朝中社）

至於金正恩則表示，「此次中國黨政代表團來訪平壤具有重大意義，展現朝中友好的不敗和兩國之間傳統的親善協助關係，能夠在時代背景的要求下深化發展。持續發展擁有悠久歷史傳統的朝中友好關係，是一貫的立場。」

金正恩還和趙樂際在一片和諧的氣氛中共享午餐。金正恩更向中方表達祝賀，「祝福朝鮮與中國的社會主義能夠無窮發展，以及祝福中國國家主席習近平能夠『萬壽無疆』，為趙樂際委員長此次的出訪成果乾杯。」

此外，金正恩和趙樂際也於13日下午在東平壤劇場觀賞由中國中央民族樂團所進行的特別音樂會。出席的北韓黨政官員，包括勞動黨書記趙甬元與李日煥、外務相崔善姬、國際副相金成男、勞動黨副部長金與正（金正恩胞妹）等。

南韓《韓聯社》分析，趙樂際此次出訪北韓，被外界認為是在為金正恩與習近平的會談鋪路。許多外交專家推測，金正恩最快可能將在今年底以前造訪北京。

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