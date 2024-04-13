金融時報：美生產AI晶片拼圖未齊　台積電先進製程難赴美

▲台積電。（圖／路透）



文／中央社

英國「金融時報」報導，台積電決定將其最新技術帶到亞利桑那州廠，使美國總統拜登要求這個重要科技供應鏈安全無虞邁進一大步，但華府距離美國完全自產最先進晶片仍有段路。

「金融時報」（Financial Times）指出，晶圓代工龍頭台積電擴大美國業務的同時，也必須求取巧妙複雜的平衡：在滿足輝達（Nvidia）等客戶之際，不讓自身的高利潤商業模式受到影響。30多年來，這種商業模式支撐全球半導體產業發展。

台積電計劃在美國亞利桑那州投資650億美元設廠，加入美國半導體設廠競賽，其他參賽的國際晶片製造大廠包括韓國的三星（Samsung）和美商英特爾（Intel），這些業者同樣獲得華府大力補貼。

不過，若要生產能供人工智慧（AI）這類應用的晶片，恐怕仍須借助在亞洲的製造廠。這反映出要將不同類型晶片封裝在一起以提高性能和效率，牽涉的複雜程度。

台積電計劃2028年起在美國生產2奈米晶片，並承諾最晚2030年在美國有第3座工廠採用2奈米或更先進製程。

華府正為這樣的製程升級支付高昂代價，包括提供台積電66億美元補助及最高50億美元貸款。

儘管華府提供的補助具有一定誘因，但台積電提升在美國製造的承諾，最重要動機是讓自身在美國的策略符合輝達等AI晶片商客戶的需求，這類晶片已成為全球半導體需求最有力的推手。

台積電預計明年開始在台灣量產2奈米晶片。分析師指出，若按照台積電原定計畫，美國廠要等到2028年才會開始供應較低階的3奈米晶片，造成在AI晶片供應週期上落後數年；但若按新計畫，輝達等AI晶片商將能把部分訂單從台灣轉至亞利桑那。

據一名熟悉台積電的人士透露，輝達在AI晶片市場最大對手之一、美國晶片製造商超微（AMD），按計畫會是台積電亞利桑那州廠的首批客戶之一，採購項目為高階繪圖處理器（GPU）及中央處理器（CPU）。

不過，讓客戶有權選擇產地，背離台積電既有行事作風。這會造成台積電分配產能時的彈性減少，而台積電之所以能創造超過50%的毛利率，就是靠這層彈性幫忙。

根據熟悉台積電與客戶討論內容的人士說法，台積電的客戶若想指定供貨廠，必須與個別客戶簽訂另外的合約，交換條件可能是支付更高價格或預付訂金。

顧問機構SemiAnalysis分析師謝邁倫（Myron Xie，音譯）指出：「不是把東西弄上岸就好那麼簡單。在美國擁有邏輯（晶片）代工廠，然後再進行一點封裝，那樣是不夠的。」

他提及：「我們認為，輝達將在2026年採用2奈米，因此，從台積電要到2028年才會在第2座亞利桑那州廠導入2奈米的具體計畫來看，這仍會落後。」

一位熟知台積電考量的人士表示：「這並不是說我們不想早一點將新製程（技術）引入美國，而是每當我們增加新節點時，我們都需要靠近我們的全球研發中心。這意味著我們必須首先在台灣擴產。」