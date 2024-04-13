　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金融時報：美生產AI晶片拼圖未齊　台積電先進製程難赴美

▲▼台積電。（圖／路透）

▲台積電。（圖／路透）

文／中央社

英國「金融時報」報導，台積電決定將其最新技術帶到亞利桑那州廠，使美國總統拜登要求這個重要科技供應鏈安全無虞邁進一大步，但華府距離美國完全自產最先進晶片仍有段路。

「金融時報」（Financial Times）指出，晶圓代工龍頭台積電擴大美國業務的同時，也必須求取巧妙複雜的平衡：在滿足輝達（Nvidia）等客戶之際，不讓自身的高利潤商業模式受到影響。30多年來，這種商業模式支撐全球半導體產業發展。

台積電計劃在美國亞利桑那州投資650億美元設廠，加入美國半導體設廠競賽，其他參賽的國際晶片製造大廠包括韓國的三星（Samsung）和美商英特爾（Intel），這些業者同樣獲得華府大力補貼。

不過，若要生產能供人工智慧（AI）這類應用的晶片，恐怕仍須借助在亞洲的製造廠。這反映出要將不同類型晶片封裝在一起以提高性能和效率，牽涉的複雜程度。

台積電計劃2028年起在美國生產2奈米晶片，並承諾最晚2030年在美國有第3座工廠採用2奈米或更先進製程。

華府正為這樣的製程升級支付高昂代價，包括提供台積電66億美元補助及最高50億美元貸款。

儘管華府提供的補助具有一定誘因，但台積電提升在美國製造的承諾，最重要動機是讓自身在美國的策略符合輝達等AI晶片商客戶的需求，這類晶片已成為全球半導體需求最有力的推手。

台積電預計明年開始在台灣量產2奈米晶片。分析師指出，若按照台積電原定計畫，美國廠要等到2028年才會開始供應較低階的3奈米晶片，造成在AI晶片供應週期上落後數年；但若按新計畫，輝達等AI晶片商將能把部分訂單從台灣轉至亞利桑那。

據一名熟悉台積電的人士透露，輝達在AI晶片市場最大對手之一、美國晶片製造商超微（AMD），按計畫會是台積電亞利桑那州廠的首批客戶之一，採購項目為高階繪圖處理器（GPU）及中央處理器（CPU）。

不過，讓客戶有權選擇產地，背離台積電既有行事作風。這會造成台積電分配產能時的彈性減少，而台積電之所以能創造超過50%的毛利率，就是靠這層彈性幫忙。

根據熟悉台積電與客戶討論內容的人士說法，台積電的客戶若想指定供貨廠，必須與個別客戶簽訂另外的合約，交換條件可能是支付更高價格或預付訂金。

顧問機構SemiAnalysis分析師謝邁倫（Myron Xie，音譯）指出：「不是把東西弄上岸就好那麼簡單。在美國擁有邏輯（晶片）代工廠，然後再進行一點封裝，那樣是不夠的。」

他提及：「我們認為，輝達將在2026年採用2奈米，因此，從台積電要到2028年才會在第2座亞利桑那州廠導入2奈米的具體計畫來看，這仍會落後。」

一位熟知台積電考量的人士表示：「這並不是說我們不想早一點將新製程（技術）引入美國，而是每當我們增加新節點時，我們都需要靠近我們的全球研發中心。這意味著我們必須首先在台灣擴產。」

ET快訊
陸希平開錯刀稱「間接救人」　院方5點打臉謊言！
割喉案乾哥、妹羈押　受害國中生家長發聲
大樂透頭獎1億一注獨得
康樂街牛肉湯突歇業！丈夫癌末...老闆娘落淚「陪一天少一天」
葛斯齊爆某藝人「比黃子佼可惡」！　早暗示：就是在說你
寶林中毒解謎！神人2小時破解「邦克列酸」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

金融時報：美生產AI晶片拼圖未齊　台積電先進製程難赴美

專家嘆65歲退休是夢想　這些原因「新退休年齡」曝光

年輕人對社會絕望　研究機構：美國年輕男性變得更加保守

劫匪深夜翻進別墅搶劫！屋主遭「一槍爆頭」房間內慘死

輸入耶路撒冷跳出巴勒斯坦國旗　iPhone符號引爭議

美媒：中國指示電信商2027年前淘汰外國晶片　將衝擊英特爾超微

南韓執政黨國會改選慘敗　醫療改革恐延緩一年

沉睡磁星突甦醒！狂震發射「不尋常電波」　科學家驚呆：前所未見

北海道海岸沙丁魚爆量！民眾嗨翻「釣到100條」　日網憂地震前兆

遇上亂流別害怕！機師解密「3關鍵」　最易受傷時機曝光

天王星又1雞獲救！　埋頭狂吃便當

愛貓人架4G電子誘捕籠救貓！　手機遠端遙控：不能影響工程

Toyz狂笑談統神「太痛心了」　不忍痛批：看你哭才毛骨悚然

黃子佼邀拍裸照話術曝光！　「其實還好啊」2分鐘語音訊息揭密

2土撥鼠打架搭肩左右互推　神同步探頭！網：跳探戈？

黃子佼受害者成團 找到律師反擊｜20240412 ET午間新聞

30歲朴寶藍「出道10週年」突驟逝！　「喝酒去廁所」倒地不起...友人嚇壞

阿婆捷運上「硬趕韓國客！」　怒指：年輕人不該佔博愛座

台中大雅縱火3死1重傷！　母抵殯儀館認屍掩面痛哭

搜救犬Fancy險被落石砸中 領犬員喚回緊抱：超恐怖的

金融時報：美生產AI晶片拼圖未齊　台積電先進製程難赴美

專家嘆65歲退休是夢想　這些原因「新退休年齡」曝光

年輕人對社會絕望　研究機構：美國年輕男性變得更加保守

劫匪深夜翻進別墅搶劫！屋主遭「一槍爆頭」房間內慘死

輸入耶路撒冷跳出巴勒斯坦國旗　iPhone符號引爭議

美媒：中國指示電信商2027年前淘汰外國晶片　將衝擊英特爾超微

南韓執政黨國會改選慘敗　醫療改革恐延緩一年

沉睡磁星突甦醒！狂震發射「不尋常電波」　科學家驚呆：前所未見

北海道海岸沙丁魚爆量！民眾嗨翻「釣到100條」　日網憂地震前兆

遇上亂流別害怕！機師解密「3關鍵」　最易受傷時機曝光

射箭企聯第6年將開幕　先與奧運培訓隊展開熱身賽

金融時報：美生產AI晶片拼圖未齊　台積電先進製程難赴美

水產老闆台北捷運「偷拍情侶」　被抓包暴怒...出拳毆打

掛號費取消上限滿月　王必勝曝最新調查「不到1％調漲」

專家嘆65歲退休是夢想　這些原因「新退休年齡」曝光

遭劈腿2次怒甩渣男　不到1年「收表姊喜帖」：新郎是他

東勢林場「螢火蟲大爆發」　每晚可見20萬隻

砂卡礑步道5罹難者DNA比對出爐　確認為新北游家5口

前任一律封鎖！分手最決絕「星座Top 5」　雙魚絕對狠狠折磨你

嘉義縣義竹鄉23:43規模3.4地震　當地人：有地鳴聲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

國際熱門新聞

沉睡磁星突甦醒！電波不尋常　科學家驚呆

劫匪深夜進別墅搶劫！屋主遭槍擊爆頭亡

調查：對社會絕望　美國年輕男性變得更加保守

輸入耶路撒冷跳出巴勒斯坦國旗 　iPhone符號惹議

北海道海岸沙丁魚爆量　日網憂地震前兆

陌生來電「喂，有聽到嗎」千萬別回答！

美媒：中國電信商2027年前淘汰外國晶片

65歲退休是夢想？「新退休年齡」曝光

男性侵15歲姪女　女友「砍斷他陰莖」沖馬桶

兒子「毛多到像狼人」！媽自責「懷孕吃貓」受詛咒

恐怖死亡島再傳命案！男逛酒吧後陳屍水溝

凱特患癌後首露面！威廉攜喬治現身了

日本最新報告　台灣大地震再發生可能性

帥網紅「被結婚」　女粉跟蹤7年登記成功

更多熱門

相關新聞

美媒：中國電信商2027年前淘汰外國晶片

美媒：中國電信商2027年前淘汰外國晶片

華爾街日報今天報導，中國官員今年稍早時指示多家國內最大電信業者，在2027年前逐步淘汰外國晶片，此舉將衝擊美國晶片巨擘英特爾及超微。

FBI憂：美國可能發生類似俄音樂廳恐攻

FBI憂：美國可能發生類似俄音樂廳恐攻

美航空業促「勿增中國航班」

美航空業促「勿增中國航班」

伊朗恐報復　美駐以色列使館發布旅遊限制

伊朗恐報復　美駐以色列使館發布旅遊限制

台積電10席董事名單公布！3上3下　前行政院長林全入列

台積電10席董事名單公布！3上3下　前行政院長林全入列

關鍵字：

台積電北美要聞晶片AI晶片先進製程

讀者迴響

熱門新聞

寶林中毒解謎！神人兩小時破解「邦克列酸」

葛斯齊爆某藝人「比黃子佼可惡」！去年早暗示

獨／割喉案乾妹父母「被失業」　以車為家流浪至今

嘉義縣23:43規模3.4地震　當地人：有地鳴聲

排便冒2症狀！　60歲男腸癌第四期擴散

面試問「牛奶倒大海怎拿回」　他妙答被錄取

不娶+9妹！黑道大哥「正宮群背景」超衝擊

「零負評YouTuber是她」！大票推：唯一認真看完

快訊／乾哥、乾妹家人發聲！盼接受制裁「好好反省」

鋒面要來了！4地雨最大　下周二再變天

即／高雄醫開錯刀竟稱「間接救人」　院方5點打臉謊言

快訊／南韓女歌手朴寶藍過世！

即／大樂透頭獎1億一注獨得　獎落新北市

星宇地勤走公務門偷渡飛日本！公司回應了

高雄民生醫院開錯刀　陸希平：間接救了病患

更多

最夯影音

更多

天王星又1雞獲救！　埋頭狂吃便當

愛貓人架4G電子誘捕籠救貓！　手機遠端遙控：不能影響工程

Toyz狂笑談統神「太痛心了」　不忍痛批：看你哭才毛骨悚然

黃子佼邀拍裸照話術曝光！　「其實還好啊」2分鐘語音訊息揭密

2土撥鼠打架搭肩左右互推　神同步探頭！網：跳探戈？

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面