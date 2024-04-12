俄音樂廳遭血洗144死！　FBI警告：美國可能發生類似恐攻

▲ 克洛庫斯音樂廳恐攻造成至少144人死亡。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯克洛庫斯音樂廳3月遭到恐攻，造成至少144人罹難，槍手掃射無辜民眾的畫面震驚國際。美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）11日對此警告，美國也可能發生類似的攻擊事件。

根據《路透》，瑞伊11日在眾議院預算聽證會上向議員表示，「當我回顧自己的執法生涯，很難想像有哪個時代同時對公共安全和國家安全帶來這麼多威脅，但現況正是如此。」

3月22日發生於莫斯科近郊音樂廳的恐攻造成至少144人死亡，成為俄國近20年來傷亡最為慘重的攻擊事件。激進組織伊斯蘭國分支「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K）宣稱負責，但俄國總統普丁暗指烏克蘭為幕後黑手。

美國官員憂心，受到以哈加薩戰爭影響，恐怕有特定個人或組織在美國發動攻擊。瑞伊向撥款委員會作證時坦言，FBI愈來愈擔心在俄國音樂廳恐攻過後，恐怕發生更加有組織的攻擊。

瑞伊的書面證詞顯示，執法機構對於美國本土發生類似俄國音樂廳協同攻擊的憂慮逐漸升高，希望藉此說服議員增加FBI預算。截至2023年財政年度，FBI已啟動4000項國際恐怖主義調查。