岸田文雄美國會演說「全程英語」　矢言與美共擔全球責任

▲日本首相岸田文雄11日於美國國會發表英語演說。(圖/路透)



文/中央社記者鍾佑貞華盛頓11日專電

日本首相岸田文雄11日於美國國會發表英語演說,強調隨著地緣政治格局變化及日本信心的增強,日本不再局限於擔任美國最親密的盟友,而是著眼成為全球合作夥伴,與美共同承擔國際責任。

岸田文雄正於美國訪問,11日在國會以「未來之路:我們的全球合作夥伴關係」(For the Future: Our Global Partnership)為題發表英語演說,登場前,國會議員起身鼓掌歡迎長達20多秒。

岸田文雄幽默回應,「謝謝大家,我在日本國會可是從來沒受過這麼熱烈的掌聲」。他接著細數與美國的淵源,提到童年時期在紐約上小學的經驗,表示當時是班上唯一的日本人,同學仍友善接納。

他也回憶父親搭地鐵去曼哈頓工作,以及瘋美國職棒、吃熱狗、觀賞尼加拉瓜大瀑布,和看「摩登原始人」等種種美好過往,「雖然我從來不知道該怎麼翻譯yabba dabba doo」,再掀現場掌聲。

他話鋒一轉表示,世界正處於歷史的轉折點,全球自由及民主受到威脅。中國當前的軍事行動,對日本及國際社會帶來空前的戰略挑戰,今日烏克蘭有可能是明日東亞。

岸田文雄向「單槍匹馬維護國際秩序的美國人」喊話:日本已經準備好與美國一同承擔國際責任。

「我了解,肩負這樣的期待是種沉重的負擔。雖然世界期待你(美國)的領導,但你(美國)不應該扛起所有國際責任。」

"I detect an undercurrent of self-doubt among some Americans about what your role in the world should be...At a time when our world is at history's turning point...Freedom and democracy are currently under threat around the globe."



— Japanese PM Fumio Kishida addresses Congress pic.twitter.com/KYHXP8Jrag