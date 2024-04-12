5歲兒YouTube搜「裸體、胸部」媽嚇壞！　專家：別一昧禁止

▲專家表示，現在的孩子有很多可以獲取訊息的管道，聰明一點的幼兒5、6歲就可能接觸到有關性的消息。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

日本一名媽媽在網路上分享，她年僅5歲的兒子居然在Youtube上搜尋「女孩」、「胸部」、「裸體」等關鍵字，讓她感到非常的擔心。兒童專家則說，不必太過大驚小怪，因為這年紀的孩子多半是單純好奇，因此家長可以不用大力禁止，反倒應藉此機會進行性教育，告訴孩子保護自己、尊中他人身體的重要性。

根據日本ABEMA Prime報導，日本一名媽媽在網路上分享，她年僅5歲的兒子居然在Youtube上搜尋「女孩」、「胸部」、「裸體」等關鍵字，當下就立刻指責兒子不該這樣，但兒子卻生氣地大哭，而她也反省自己是否應該要更早限制孩子使用網路。

擁有25年保育員經驗的兒童專家原坂一郎表示，和過去不同，現在的孩子有很多可以獲取訊息的管道， 聰明一點的幼兒5、6歲就可能接觸到有關性的消息，「關於性方面的是，大人多半會感到非常緊張，但孩子卻意外地沒有意識到，所以不要把這件事當作特別的問題。」

保健諮詢師田中麻友提到，孩子大概會在3到5歲左右會開始對身體器官感興趣，雖然會觸碰其他孩子，但很難區分是因為性慾，或只是想了解彼此間的差異，「應該要從3歲開始進行性教育，最根本的就是要知道自己身體的重要性，這樣就會知道對方的身體也很重要。」

田中舉例，父母在和孩子一起洗澡時，就可以藉機會進行教育，「替孩子洗澡前，就先問他『可以洗嗎？』如果是性器官的話，就告訴孩子『那裡自己洗吧！』」如果孩子意外看到父母裸體的樣子，可能會因習慣而想要觸碰，這時也要告訴孩子，「這裡是私人領域，不可以觸摸。」

田中說，也能夠從其他日常生活學習如何尊重孩子的自主意願，「譬如想要親吻孩子的臉頰，或者是想要緊緊擁抱孩子的時候，都要先試著詢問，相反地，孩子也會學習到不要去做他人不喜歡的事情，這也是性教育的一部分。」