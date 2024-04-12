帥氣男網紅「被結婚」！直播洩露住家風景　私生飯跟蹤7年登記成功

▲日本一名男網紅直播時洩露住家外風景和格局布置，導致女粉絲成功推敲出住址。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日本《民法》從明治29年（西元1896年）成立至今已經過百餘年，其中有部分法條不合時宜。一名長相帥氣的男網紅去年10月發現，自己居然是已完成婚姻登記的人夫，然而他卻全然不記得自己有和哪位女性結婚，向公務機關詢問後才發現，原來是遭到瘋狂女粉絲憑藉相關資訊，到市公所登記結婚成功。

根據日媒《朝日電視台》，該名男性網紅2023年10月在社群平台上發現，自己竟然遭到一名過去屢次騷擾他的瘋狂女粉絲登記結婚，女粉絲甚至還在社群平台上公開了證明兩人是已婚關係的戶籍謄本，不過男網紅卻對自己「被結婚」的事情表示不知情。

於是，男網紅便前往千葉縣富里市市役所詢問，現場公務員表示男網紅確實已被登記結婚，甚至還拿出了婚姻證明書。

不過，男網紅卻在婚姻登記證明書上發現可疑之處，不僅夫妻兩人姓名欄上的筆跡雷同，就連丈夫雙親姓名欄的書寫方式也相當可疑，因為丈夫父親欄的姓氏雖然是以漢字書寫，但名字卻以平假名書寫。

即便婚姻登記證明書有許多「可疑之處」，然而市役所申辦人員在女粉絲提出申請時卻予以批准，這讓男網紅勃然大怒，因為受到日本法律規定的影響，男網紅無法立刻申請婚姻登記無效。

經過向警方詢問後，男網紅才得知，即便婚姻證明是偽造文書，男性也無法輕易向市役所提出被害申請，因為一旦向市役所提出取消婚姻登記，就必須先走一趟家庭裁判所（家事法院）提出兩人不存在夫妻關係的證明，相關程序至少需耗時半年至一年。

男網紅推測，女粉絲可能是過去長時間來特別蒐集資料，加上從直播畫面中看到住家附近的風景，以及房間的格局佈置，才能推敲出住址。

經《朝日電視台》親自採訪該名30多歲的女粉絲，女粉絲才終於透露自己追了該名男網紅長達7年，這段期間兩人透過社群平台私訊取得聯繫。至於為何會得知男網紅的戶籍地、老家所在地、父母姓名？女粉絲表示，男網紅過去曾在直播時親口透露。

《朝日電視台》還發現，該名瘋狂的女粉絲自從申請「結婚登記」後，還在自己的社群平台為自己「冠夫姓」，並上傳過去自己身為粉絲時和男方的合照，作為兩人交往的證據。

最後，富里市市役所提出被害申請，該名女粉絲才終於在今年3月27日被警方以偽造文書等罪嫌逮捕。