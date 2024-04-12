日本迴轉壽司店27人食物中毒！上吐下瀉　廚師驗出「諾羅病毒」

▲日本迴轉壽司店爆出諾羅病毒中毒。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者王佩翊／編譯

台灣知名迴轉壽司店「藏壽司」全台多間分店連環爆出食物中毒事件，食藥署已對所有分店展開稽查。而日本岐阜縣11日也發生迴轉壽司店食物中毒事件，導致27名顧客發燒、嘔吐。而經調查，從廚師的糞便中驗出諾羅病毒，目前已勒令該店暫停營業。

根據《岐阜新聞》報導，岐阜縣可兒市迴轉壽司店「魚屋的壽司魚錠可兒分店」7日有27名8至79歲的顧客在用餐後出現嘔吐、腹瀉以及發燒等症狀，其中16人到醫院就診，所幸無人住院，且都在康復中。

根據岐阜縣生活衛生課調查，患者與廚師的糞便中驗出諾羅病毒，因此判定為諾羅病毒造成的食物中毒。當局11日也勒令該店停業，直到提出防止類似事件再度發生的對策為止。

另一方面，東京都3月底也傳出首例寄生蟲「庫道蟲」的食物中毒事件。庫道蟲是一種常見寄生在扁口魚的寄生蟲，大小約0.01毫米，如果不慎食用有大量庫道蟲寄生的扁口魚，在數小時內會出現上吐下瀉等症狀。

該起食物中毒發生在3月28日，練馬區的一間老人安養中心有17名長者與1名員工在食用扁口魚製成的握壽司後，上吐下瀉。保健所在握壽司中驗出庫道蟲，最終確定為食物中毒。