89歲阿公為兒子拚了！靠紙本地圖和腳踏車　9天狂踩600km到東京

▲ 阿公靠雙腳騎車去東京見兒子。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

日本神戶89歲長者谷上滿夫為了去見住在東京的兒子，3月從神戶出發，但他選擇的交通工具並不是火車或是客運，而是腳踏車，靠著紙本地圖與雙腳，花9天的時間踏行600公里，中間歷經風雨、摔車，最後終於成功在東京見到自己的兒子。

根據《神戶新聞NEXT》報導指出，住在神戶市西區的谷上滿夫過去靠經營照相館維生，直到2017年退休，2023年開始迷上騎電動腳踏車。由於兒子在工作上一直表現十分優異，也讓谷上滿夫萌生「做點厲害的事情讓兒子佩服」的想法，最後毅然決定要騎乘腳踏車去東京與兒子相見。

谷上滿夫3月17日從明石出發，他一開始沿國道2號向東騎，後續轉進西宮市進入國道171號線，第一天就抵達大阪府高槻市。後來他還繞過琵琶湖東側，看過名古屋城和靜岡縣的浜名湖，最後越過箱根山口，從此處抵達東京。

在這段旅程中，他僅靠一份紙本地圖認路，迷路時會在派出所等地方請教，地圖也被做上滿滿的備註與記號，晚上則是住在旅館。經過愛知縣時他抵達女兒家，便在當地休息了一天，這也是他9天的行程中，唯一一天的休息日。

谷上滿夫回憶，遇上下雨最令他困擾，即便穿上雨衣，雨水仍會讓戴眼鏡的他看不清路線。他也提到，過程中他摔車將近20次，有時候是打滑、有時候是撞到石頭，有幾次甚至嚴重到讓他無法動彈。

3月17日出發後，谷上滿夫在25日抵達東京的兒子家，遠遠就看見兒子站在路口跟自己打招呼，令他十分感動。這趟旅程除了讓谷上滿夫獲得滿滿的回憶，也讓他的體重降低4公斤，但身體狀況還是十分健康。

停留東京期間，谷上滿夫也騎電動腳踏車去遊覽了國會議事堂和JR東京站。後來與兒子討論後，谷上滿夫回程還是決定搭車返回神戶。

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