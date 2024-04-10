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英日政要齊聚華府　台海印太和平成共識

▲▼英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）舉行美英外長聯合記者會。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國外交大臣卡麥隆（左）與美國國務卿布林肯（右）舉行美英外長聯合記者會。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者鍾佑貞華盛頓9日專電

華府這週很熱鬧，英國外交大臣、日本首相一一來訪。美國國務卿布林肯9日在美英外長聯合記者會上表示，雙邊在確保台海和平上立場一致。白宮國安官員也說，美日對台灣問題已有共識，多次談論台海穩定。

布林肯（Antony Blinken）9日上午與來訪的卡麥隆（David Cameron）進行近1小時的閉門會談，聚焦烏克蘭戰爭、加薩走廊衝突及印太區域情勢。

兩人會後召開聯合記者會，布林肯於開場時提到，美英就眼前的重要議題立場一致，也就是確保台海、南海、朝鮮半島的和平穩定。

他說，北京從事不公平貿易時，兩國同意起而抵抗，包括因應中國產能過剩導致的全球經濟影響，雙邊也認同維持公平競爭環境的必要性，這是美國及許多其他國家持續關注的議題，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）也於近期訪問中國期間，清晰有力地表達美方立場。

布林肯並將焦點轉移至澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS），形容澳洲選擇英國公司開發核動力潛艦是「整合3方國防工業基礎的里程碑」。透過AUKUS，美、英也討論了與日本等其他國家的夥伴關係。

布林肯也說，日本首相岸田文雄正在美國訪問，期間將討論日本與AUKUS如何建立夥伴關係，「讓合作夥伴特別參與第二支柱的行動，會讓這樣的夥伴關係向前邁進」。

▲▼日本首相岸田文雄訪問美國。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相岸田文雄訪問美國。（圖／達志影像／美聯社）

為因應中國在印太區域的影響力，AUKUS於2021年成立，由美國和英國支持澳洲部署核潛艦。美國也尋求日本的參與，以增強在東亞地區的威懾力。岸田文雄將於美東時間10日（台灣時間11日）在華府與美國總統拜登（Joe Biden）舉行會談，屆時AUKUS涉及量子運算、極音速及人工智慧等面向的第二支柱議題必然上桌。

白宮國家安全會議東亞暨大洋洲事務資深主任芮普胡伯（Mira Rapp-Hooper）9日就岸田文雄訪美舉行記者會。當回應台灣是否將成為美日高峰會議題之一時，她表示，美日在台灣問題上已經形成一致立場，「這非常明確」，相關內容也可見於領導人近期許多聲明中。

她說，岸田文雄訪美期間，也會出現類似措辭。

岸田文雄昨天抵達華府近郊的安德魯聯合基地，成為繼前首相安倍晉三2015年以國賓身分獲邀訪美後，第1位接受白宮最高禮遇的日本首相。

拜登與第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）將為岸田文雄與夫人岸田裕子舉辦盛大晚宴，拜登與岸田文雄還會在白宮玫瑰園舉行聯合記者會。岸田文雄也將與美國參眾議院領袖會晤，隨後與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）和拜登舉行首場3國領袖峰會。

除了外界高度關注的AUKUS ，這位曾經在紐約念過3年書的領導人，預期將與拜登討論新的合作領域，包括駐日美軍及日本軍隊間更密切的協調，以及美日聯手開發及生產軍事國防裝備。

雙邊還計劃討論太空、人工智慧、全球供應鏈等領域的合作。岸田文雄另將參觀日本豐田汽車（Toyota）在北卡羅來納州的新廠，14日返回日本。

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