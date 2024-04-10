打擊外國人置產炒房　西班牙廢除「黃金簽證」計畫

▲西班牙政府決定取消黃金簽證計畫，以遏止外國人的房地產投機投資。圖為西班牙民眾走過一處房地產仲介商的廣告牆。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

西班牙自2013年起實施「黃金簽證」計畫，允許投資50萬歐元以上（約新台幣1735萬元）房地產的外國投資人獲得居留權。但總理桑傑士（Pedro Sanchez）8日宣布將廢止這項計畫，內閣會議9日也同意停止發放黃金簽證，以確保人民的居住權利，遏止投機投資行為。

根據法新社、BBC報導，桑傑士8日造訪西班牙南部城市塞維亞（Seville）附近地區時宣告，政府將廢止允許以50萬歐元房地產投資換取居留權的所謂黃金簽證計畫，以利打擊房地產領域的「投機投資行為」，投機行為危害「許多年輕人與家庭」無房可住。

事實上，黃金簽證計畫是2013年由保守黨政府建立，當時歐債危機剛過，西班牙的房地產業受創尤為嚴重，為了吸引外國資金，開放非歐盟國家人士以投資房地產至少50萬歐元、投資西國企業股份100萬歐元或購買200萬歐元的西班牙國債，迅速取得居留權。

然而，有高達94%的黃金簽證都是以購買房地產的原因發出。NGO兼智庫的國際透明組織（Transparency International）數據顯示，截至2023年，西班牙共發放了約6200張房地產投資簽證。其他資料來源的數字則更高。

國際透明組織指出，有接近一半黃金簽證的受惠者是中國人，次多的則是俄羅斯人，接著依序是伊朗人、美國人與英國人等。這份報告還質疑西班牙政府是否調查過這些外資來源。

桑傑士表示，廢除黃金簽證計畫是為了保證「住房是一項人民權利，而不僅僅是商業投機的物件」，大多與發放簽證有關的房地產都位於馬德里、巴塞隆納、瓦倫西亞、馬拉加（Malaga）、阿利坎特（Alicante）以及地中海的西屬巴利亞利群島（Balearic Islands）。

他說，這些地區的房市都承受著巨大壓力，每天在當地生活、工作與繳稅的人幾乎不可能找到能負擔得起的住房。西班牙政府2023年推出一項住房法案，目的在限制房價飆漲地區的租金上揚。

有批評人士認為，取消黃金簽證計畫也不會改善住屋租金上漲的情況。房地產入口網站Idealista的人員伊納雷塔（Francisco Iñareta）就表示，西班牙住房問題無論是在買賣還是租賃部分，都不是因為黃金簽證所造成的，而是因為房屋供不應求，需求快速增加所導致。

BBC補充，歐洲其他國家也實施類似措施。歐盟執委會呼籲歐盟成員國箝制打擊類似計畫，但大部分是出於安全考量，尤其在俄烏開戰後的情勢之下。英國2022年終止一項允許富有的外國公民攜帶資產定居的計畫，愛爾蘭2023年廢止黃金簽證，葡萄牙也修改了黃金簽證制度，不再允許以購買房地產作為換取居留權的條件。