年輕妹度假遭3男灌醉綁架　下體劇痛驚醒「4小時內性侵2次」

▲女遊客度假時遭搭訕男子綁架。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

英國一名年輕女子到西班牙貝尼多姆(Benidorm)度假時，酒醉後遭3名當地男子載到車上綁架，並且在4小時內連續遭到性侵2次，還被搶劫身上財物，她酒醒後成功逃下車，後來返回飯店告訴家人事件。

西班牙阿利坎特市(Alicante)法院近來宣判3名性侵英國女遊客男子，因為犯下可怕罪行，每人被判處8年6個月刑期。當地媒體報導，事件發生在2016年10月2日凌晨，來自英國的年輕女遊客在酒吧喝醉後，遭在酒吧結識的1名西班牙男子與2名摩洛哥男子綁架性侵。

受害女子表示，她酒醒後發現自己人在汽車後座上，衣服的釦子全被解開，感覺到下體非常疼痛，並且看到身旁有3、4名男子包圍著她，後來她找到機會下車，發現身上價值365英鎊（約台幣1.4萬元）手錶和戒指等財物都被偷走。

法庭資料顯示，受害女子被3男綁架後，分別在足球場附近公園與當地跳蚤市場El Cisne Flea Market等地，在4小時內遭到2次集體性侵，雖然受害者幾乎失去事發時的記憶，但根據受害者家人證詞與目擊事件幫忙報案民眾說法，最後裁定3名被告性侵罪成，入獄8年6個月、需與受害者保持500公尺以上距離。