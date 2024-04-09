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斧頭斬首親爸！男全身血「提頭顱上街」當球踢　路過駕駛全嚇壞

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 男嫌將父親的頭當足球踢，甚至丟向來車。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

西班牙北部發生一起驚悚事件，一名男子持斧頭將父親斬首，竟在路上將頭顱當成足球踢，還丟向行經的車輛或以斧頭揮砍，警方獲報趕抵後與路人合力制伏，當場將他逮捕。

根據《鏡報》，這名46歲男子8日深夜被目睹在奧維耶多市（Oviedo）附近的索托德里貝拉（Soto de Ribera）圓環道路上，將父親的頭顱當成足球，用腳踢來踢去，令路過的駕駛飽受驚嚇。據信他此前持斧頭將71歲父親斬首殺害，還以同樣的凶器襲擊路上的車輛。

一名駕駛事後驚恐發文，「索托德里貝拉圓環有個瘋子剛剛殺了人。柏油路上有個老頭的頭，還有個沒穿上衣的年輕人滿身是血，朝我的車撲過來。後來警察來了，把他按倒在地。令人難以置信。」

另一名目擊者Arancha Lombas受訪描述，「他在我前面把一顆頭丟向我，他手上拿著那顆頭，而且還在笑。我路過他之後回頭，看到他在把玩那顆頭，就像足球一樣。」

一名當地居民則回憶，他在酒吧喝酒時一名男子走進店裡，對老闆說「讓我洗手，我全身都是血」。後來他協助警方將男子制伏，但男子在過程中還企圖將頭顱丟向他。

男子被捕時上身赤裸，渾身是血，被帶回警局後轉送醫院精神科。據稱他和父親住在圓環附近一間民宅，犯案動機目前尚不清楚。

警方發言人證實，已經逮捕一名涉嫌殺害父親的男子，他現已住進奧維耶多一家醫院，相關調查仍在進行中。

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