蝸牛「集體復活」上演大逃亡！　廚房淪陷15秒亂爬影片曝光

▲蝸牛竟然集體復活大逃亡，在廚房內到處亂爬。（圖／翻攝自TikTok）



記者張方瑀／綜合報導

西班牙一名女子在TiKTok上分享影片，她的奶奶日前準備要煮一道蝸牛料理，所以從市場買了一些蝸牛回家，當時奶奶以為蝸牛都已經死了，所以就直接將牠們放在廚房，沒想到這些蝸牛竟然「活起來」亂爬，整個廚房到處都是，畫面相當驚人。

西班牙女子加西亞（Andrea García）在TiKTok分享一段影片，她的奶奶幾天前為了煮一道蝸牛料理，從市場買了一大籃蝸牛回家，當時覺得這些蝸牛應該都已經死了，所以就將牠們隨意放在廚房的水槽內，沒想到卻因此釀了大禍。

當加西亞重新回到廚房時，只看到十多隻蝸牛突然「活過來」到處亂爬，整個廚房的地板、流理臺、鍋爐上全都是蝸牛，嚇得她立刻拿起手機錄影，記錄下這荒謬的一幕；而她的奶奶走進廚房也驚呼，「天哪我的蝸牛！」

這段15秒影片上傳到TikTok後，目前已經吸引超過千萬人觀看，許多網友也紛紛留言表示，「蝸牛怎麼會復活」、「我之前也因為忘記蓋鍋蓋發生過一次」、「原來蝸牛是道家庭料理嗎？」