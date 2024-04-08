暴風雨到海邊散步！男遭「怪獸巨浪」吞噬捲走　度假卻成冰冷遺體

▲約翰到西班牙度假時，慘遭巨浪捲走而不幸身亡。非新聞事發地。（示意圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

英國62歲遊客約翰（John）與妻子在西班牙度假期間，突遭暴風雨侵襲，導致約翰被阿斯圖裡亞斯（Asturias）海岸的巨浪捲走，不幸溺斃身亡。

據《鏡報》報導，這對夫婦在3月28日離開英國，來到西班牙繁華一時的港口城市「聖埃斯特班德普拉維亞」（San Esteban de Pravia）度假。他與妻子住在防波堤盡頭的一家民宿，海岸風景一覽無遺。

當時，西班牙正受尼爾森風暴（Storm Nelson）侵襲，但由於防波堤沒有設置警告標示，因此約翰便與妻子一起來到海岸邊，邊散步邊欣賞兇猛大浪。豈料，這時海邊突然撲來一股巨浪，將約翰絆倒後將他捲走，導致約翰溺斃身亡。

事後，約翰的遺孀對當地的安全措施提出質疑，抨擊當局未在災害來臨前設置明顯的警示標誌提示海浪危險。她指出，當地人告訴她，當局確實在當地拉了一條封鎖線，但她與丈夫到海邊散步時，這條細長的封鎖線早已不知所蹤。

她也反擊此前有人聲稱約翰是因為在海邊自拍才喪命的說法，直言「約翰確實該對這起意外的發生負上一定的個人責任，但我必須強調，他不是因為一張他甚至不曾拍攝的照片失去性命的。」約翰是在尼爾森風暴來臨期間死亡的2人之一，目前救援人員已尋獲罹難者遺體，並對這場悲劇表示哀悼。