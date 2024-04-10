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美國考慮「調降中國旅遊警示」　副國務卿：擔心阻礙雙方交流

▲▼美國,中國,中美關係,國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國正在考慮放寬對美國公民前往中國的旅遊警告。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）表示，美國正在考慮放寬對美國公民前往中國的旅遊警告，避免限制了雙方人民之間的交流。

根據《路透社》報導，康貝爾9日在美中關係全國委員會（National Committee on United States–China Relations）舉辦的活動上表示，美方正在考慮放寬對美國公民前往中國旅遊的警告，並承認擔心這些警告可能會限制美國人和中國人之間的交流。

▲▼美國國務院自去年7月開始將中國旅遊警示提升至第3級「重新考慮是否前往」。（圖／擷取自美國國務院網站）

▲美國自去年7月開始將中國旅遊警示提升至第3級「重新考慮是否前往」。（圖／擷取自美國國務院網站）

美國國務院自去年7月開始將中國旅遊警示提升至第3級「重新考慮是否前往」（Reconsider travel，僅次於最高級的「請勿前往」，Do Not Travel）旅遊警示內容；香港、澳門地區也發布了同樣等級的旅遊警示。

國務院指出，升至第3級的原因是中國存在任意執法、禁止出境、以及錯誤拘留的風險，在中國旅行或居住的美國公民可能會被拘留，且無法及時獲得美國領事服務或其他涉嫌犯罪的相關訊息。
 

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