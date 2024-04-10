指中國過度主張海權　美海軍部長：加強與日菲合作

▲美國海軍部長戴杜羅表示，希望美、日、菲加強合作。（圖／翻攝X）



文／中央社

美國海軍部長戴杜羅今天指出，中國利用海軍、海警以及海上民兵，過度主張海洋主權，是印太地區二次戰後國際局勢的最大挑戰，盼美國、日本與菲律賓加強合作，應對中國過度海權主張。

戴杜羅（Carlos Del Toro）今天在「海、空暨太空研討會」發表午餐演說時指出，在歐洲、紅海、印太地區等許多地方，國際安全局勢都面臨許多極大的挑戰，俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭進入第3年，葉門叛軍「青年運動」（Houthi）持續在紅海、亞丁灣攻擊航行商船。

而在印太地區，戴杜羅說，中國在南海持續透過各種脅迫性的行動，過度主張其海洋權利，面對這樣全面性的海洋強權，需要不斷調整因應策略，來應對挑戰。

他說，美國羅斯福號航母打擊群（USS Theodore Roosevelt Carrier Strike Group）及76特遣支隊（Task Force 76）的兩棲作戰艦艇和濱海戰鬥艦（Littoral Combat Ships）正在南海巡航，表達對亞洲盟友的支持。美、日、澳、菲7日也在菲律賓專屬經濟海域聯合演習。

他表示，這些行動是為了確保所有國家都能在國際法允許的的地方自由飛行、航行和運作。

戴杜羅說，日本首相岸田文雄目前在美國訪問，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）近日也將訪美，參與美、日、菲三國領袖高峰會，「團結一致，我們可以共同對抗中國在南海及其他地方過度的主張海權」。

美、日的雙邊高峰會將在10日舉行，第一屆美、日、菲三邊高峰會將在隔天登場，許多華府智庫也舉辦相關研討會。其中，「戰略暨國際研究中心」（CSIS）在4日發表「2024年美、日同盟邁向整合性同盟」的報告。

參與報告的外交關係協會（Council on Foreign Relations）亞太研究計畫資深研究員史密斯（Sheila Smith）指出，報告主張，美、日應該加強與菲律賓的合作，多將菲律賓拉入小型多邊合作機制應是優先事項。

史密斯指出，日本、菲律賓都面對共同的海上安全議題。菲律賓已透過海牙國際仲裁法庭的裁決，確認國際法對海洋邊界、島嶼及領土主張的結論，但中國仍不斷對菲律賓施壓，這是中國不遵守國際規則的最好例子。在中國不斷升高對菲壓力之際，美、日、菲三邊高峰會受各方關注。