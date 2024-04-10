　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

指中國過度主張海權　美海軍部長：加強與日菲合作

▲美國海軍部長戴杜羅（Carlos Del Toro）。（圖／翻攝X）

▲美國海軍部長戴杜羅表示，希望美、日、菲加強合作。（圖／翻攝X）

文／中央社

美國海軍部長戴杜羅今天指出，中國利用海軍、海警以及海上民兵，過度主張海洋主權，是印太地區二次戰後國際局勢的最大挑戰，盼美國、日本與菲律賓加強合作，應對中國過度海權主張。

戴杜羅（Carlos Del Toro）今天在「海、空暨太空研討會」發表午餐演說時指出，在歐洲、紅海、印太地區等許多地方，國際安全局勢都面臨許多極大的挑戰，俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭進入第3年，葉門叛軍「青年運動」（Houthi）持續在紅海、亞丁灣攻擊航行商船。

而在印太地區，戴杜羅說，中國在南海持續透過各種脅迫性的行動，過度主張其海洋權利，面對這樣全面性的海洋強權，需要不斷調整因應策略，來應對挑戰。

他說，美國羅斯福號航母打擊群（USS Theodore Roosevelt Carrier Strike Group）及76特遣支隊（Task Force 76）的兩棲作戰艦艇和濱海戰鬥艦（Littoral Combat Ships）正在南海巡航，表達對亞洲盟友的支持。美、日、澳、菲7日也在菲律賓專屬經濟海域聯合演習。

他表示，這些行動是為了確保所有國家都能在國際法允許的的地方自由飛行、航行和運作。

戴杜羅說，日本首相岸田文雄目前在美國訪問，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）近日也將訪美，參與美、日、菲三國領袖高峰會，「團結一致，我們可以共同對抗中國在南海及其他地方過度的主張海權」。

美、日的雙邊高峰會將在10日舉行，第一屆美、日、菲三邊高峰會將在隔天登場，許多華府智庫也舉辦相關研討會。其中，「戰略暨國際研究中心」（CSIS）在4日發表「2024年美、日同盟邁向整合性同盟」的報告。

參與報告的外交關係協會（Council on Foreign Relations）亞太研究計畫資深研究員史密斯（Sheila Smith）指出，報告主張，美、日應該加強與菲律賓的合作，多將菲律賓拉入小型多邊合作機制應是優先事項。

史密斯指出，日本、菲律賓都面對共同的海上安全議題。菲律賓已透過海牙國際仲裁法庭的裁決，確認國際法對海洋邊界、島嶼及領土主張的結論，但中國仍不斷對菲律賓施壓，這是中國不遵守國際規則的最好例子。在中國不斷升高對菲壓力之際，美、日、菲三邊高峰會受各方關注。

ET快訊
怪手將抵砂卡礑0.5k開挖！　2遺體最快今帶出
快訊／台中少年隊遭搜索！　2偵查涉貪10萬交保
快訊／國三生割頸案！乾哥乾妹「未抗告」　12日移送
藝人連署文挨轟　陶晶瑩傻眼首發聲！
快訊／賴清德宣布卓榮泰任閣揆　「超越個人和政黨分歧」
何嘉文當董座「公司1個月宣告解散」　勞健保都沒辦
快訊／賴清德打造「AI內閣」　卓榮泰定位：政治協調者
LIVE／賴清德首波內閣名單揭曉
快訊／議員服務處遭開槍！　6嫌逮捕到案
狗狗立大功！　搜救犬Roger登上CNN首頁

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

提出「上帝粒子」理論！諾貝爾物理獎得主逝世　享壽94歲

美軍「多元軍援」烏克蘭　截獲伊朗大批軍火轉交烏

「亞利桑那州黑暗的一天」　最高法院裁定禁止墮胎

美國考慮「調降中國旅遊警示」　副國務卿：擔心阻礙雙方交流

南韓國會選舉登場　5大看點一次掌握

吹哨者曝「波音787存有設計缺陷」　美FAA展開調查

指中國過度主張海權　美海軍部長：加強與日菲合作

拜登嚴厲批評！　納坦雅胡不動搖：任何力量都不能阻止以色列

老律師談判突掏槍！射殺前兒媳夫婦　吞彈自盡留兒子一人

英日政要齊聚華府　台海印太和平成共識

吳姍儒哽咽談黃子佼「無法認同罪犯」　孟耿如被勸離..嘆：前面我就很難接受

楊千霈18歲就認識黃子佼　嘆：覺得很不舒服

震後第7天！直擊中橫慘況　碎岩滿地「車被砸成廢鐵」

新加坡夫妻震前23分鐘　路過砂卡礑「山蘇園」

高三生巨石壓雙腿裝葉克膜搶命　家屬悲痛：基本上是植物人狀態

天王星萌貓「橘子」救出來了　虛弱卡窗！雲梯車+麻醉劑救援

台8線山崩落石墜落畫面曝　吉普車、機車消失沙塵暴中

#天王星大樓 發現貓咪卡窗戶！救援人員出動雲梯車成功救出「橘子」！

一粒綁馬尾應援粉絲狂喊超仙　嗩吶手＋吉他手Live演奏助陣

唯一空拍視角！花蓮7.2大地震山崩瞬間畫面曝光

提出「上帝粒子」理論！諾貝爾物理獎得主逝世　享壽94歲

美軍「多元軍援」烏克蘭　截獲伊朗大批軍火轉交烏

「亞利桑那州黑暗的一天」　最高法院裁定禁止墮胎

美國考慮「調降中國旅遊警示」　副國務卿：擔心阻礙雙方交流

南韓國會選舉登場　5大看點一次掌握

吹哨者曝「波音787存有設計缺陷」　美FAA展開調查

指中國過度主張海權　美海軍部長：加強與日菲合作

拜登嚴厲批評！　納坦雅胡不動搖：任何力量都不能阻止以色列

老律師談判突掏槍！射殺前兒媳夫婦　吞彈自盡留兒子一人

英日政要齊聚華府　台海印太和平成共識

字母哥「無碰撞」突倒地被攙扶退場　公鹿更新傷勢狀況

準備回暖「連4天熱飆34度」　下周二又有鋒面殺到

快訊／震後南橫禮觀路段落石崩落！雙向交通阻斷　緊急封閉通行

卓榮泰啟動組閣工作「以民主大聯盟精神」　強調用人唯才、不分黨派

0403花蓮地震一周！衛福部震災專戶募近5億

美財長訪中鎩羽而歸　謝金河示警：中國過剩產能繼續獵殺全球

離譜媽「騎車跑給孩子追」　網看影片怒：不要等出事再後悔！

快訊／「行政院鐵三角」首亮相！　卓榮泰、鄭麗君、龔明鑫就定位

快訊／台中少年隊遭搜索！　2偵查佐涉嫌浮報費用...10萬交保

周三小確幸快收！　手搖飲「指定飲品買1送1」只有今天

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

國際熱門新聞

日本最新報告　台灣大地震再發生可能性

斧頭斬首親爸！男「提頭顱上街」當球踢

男性侵15歲姪女　女友「砍斷他陰莖」沖馬桶

胰島素「8單位誤填80」　義大利糖尿病老人昏迷16天亡

500人斬網美經驗談　男人都犯1個錯

58歲女做棒式4小時30分　打破金氏世界紀錄

老律師談判突掏槍！　射殺前兒媳夫婦再自盡

美國首例！兒校園槍擊4死7傷　父母遭判15年

愛爾蘭新總理出爐　37歲哈里斯史上最年輕

影片曝！女童庭院騎三輪車「天降災禍」　貨櫃砸爛她家

等待通膨數據　美股小跌3.19點

頭等艙「有狗屎」超噁畫面！臭到改降機場

日經：微軟將投資930億建置日本資料中心

各國陰莖尺寸排行　台灣名次曝光

更多熱門

相關新聞

納坦雅胡無懼拜登批評：任何力量都不能阻止以色列

納坦雅胡無懼拜登批評：任何力量都不能阻止以色列

美國總統拜登9日在一場訪問中，嚴厲批評以色列對加薩進行的作戰方式，並稱以國總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的作法是個「錯誤」，同時要求以國暫停攻勢。對此，納坦雅胡同天表示，「世界上沒有任何力量」能夠阻止以色列部隊進入拉法。

老律師談判突掏槍！　射殺前兒媳夫婦再自盡

老律師談判突掏槍！　射殺前兒媳夫婦再自盡

英日政要齊聚華府　台海印太和平成共識

英日政要齊聚華府　台海印太和平成共識

日教授偷拍女下屬　校方查5年罰了

日教授偷拍女下屬　校方查5年罰了

美國首例！兒校園槍擊4死7傷　父母遭判15年

美國首例！兒校園槍擊4死7傷　父母遭判15年

關鍵字：

美國北美要聞日本菲律賓中國

讀者迴響

熱門新聞

朱軒洋偷吃曝光前狂摳Cindy：要不要分手！

日本最新報告　台灣大地震再發生可能性

黃牌重機遇「太魯閣山崩」　騎士是天祥所員警

斧頭斬首親爸！男「提頭顱上街」當球踢

台灣地表真的位移　衛星計算最多45公分

人妻一早打卡小北百貨　爸媽們秒懂：救星！

女騎士遇山崩消失「下落曝光」

男性侵15歲姪女　女友「砍斷他陰莖」沖馬桶

快訊／天王星又一貓「妹妹」獲救　最新畫面曝

胰島素「8單位誤填80」　義大利糖尿病老人昏迷16天亡

即／康老師的愛貓找到了！　親友證實

挖出黃子佼11年前人魚照！大票喊：細思極恐

一粒姊姊露兩粒！　泳裝驚見深溝：身材比妹妹好

500人斬網美經驗談　男人都犯1個錯

寶兒隱退宣言後「無預警刪光IG」

更多

最夯影音

更多

吳姍儒哽咽談黃子佼「無法認同罪犯」　孟耿如被勸離..嘆：前面我就很難接受

楊千霈18歲就認識黃子佼　嘆：覺得很不舒服

震後第7天！直擊中橫慘況　碎岩滿地「車被砸成廢鐵」

新加坡夫妻震前23分鐘　路過砂卡礑「山蘇園」

高三生巨石壓雙腿裝葉克膜搶命　家屬悲痛：基本上是植物人狀態

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面