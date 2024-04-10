拜登嚴厲批評！　納坦雅胡不動搖：任何力量都不能阻止以色列

▲面對美方攔阻，納坦雅胡執意進攻。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登9日在一場訪問中，嚴厲批評以色列對加薩進行的作戰方式，並稱以國總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的作法是個「錯誤」，同時要求以國暫停攻勢。對此，納坦雅胡同天表示，「世界上沒有任何力量」能夠阻止以色列部隊進入拉法。

CNN報導，以軍日前在突襲行動中，造成世界中央廚房7名員工死亡，引起白宮反彈，拜登在事件發生數天後接受訪問，並給出他目前對以色列最尖銳的批評之一，他說納坦雅胡處理加薩戰爭的方式「是個錯誤」。

「我告訴你吧，我認為他（納坦雅胡）在做的是錯誤的事情。我並不同意他的做法」，拜登表示世界中央廚房員工乘坐的車輛遭到以色列無人機殲滅，並非像是一個車隊正在行進，與以軍說法有出入。

拜登接著表示，他呼籲以色列同意停火，而且「沒有任何藉口」阻止人道援助進入。

儘管最挺以色列的美國已經逐漸失去支持行動的理由，納坦雅胡仍表現出執意進攻拉法的行為，表示世上沒有任何力量，能夠阻擋以色列部隊進入拉法。以色列在以哈衝突最初曾喊話，要加薩人民盡量往南避難，到拉法邊境關口，如今卻要進軍拉法。

美方等國際勢力仍在居中努力，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，他9日上午與卡達總理通電話，卡達總理現在是雙方停火談判的主持人，談判訴求是讓哈瑪斯釋放人質，換取雙方停火，「他還沒有得到哈瑪斯的回覆。我施壓他盡快為他們找到一個解決辦法。」