　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登嚴厲批評！　納坦雅胡不動搖：任何力量都不能阻止以色列

▲美國總統拜登訪問以色列，與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu 或譯尼坦雅胡）會面。（圖／路透）

▲面對美方攔阻，納坦雅胡執意進攻。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登9日在一場訪問中，嚴厲批評以色列對加薩進行的作戰方式，並稱以國總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的作法是個「錯誤」，同時要求以國暫停攻勢。對此，納坦雅胡同天表示，「世界上沒有任何力量」能夠阻止以色列部隊進入拉法。

CNN報導，以軍日前在突襲行動中，造成世界中央廚房7名員工死亡，引起白宮反彈，拜登在事件發生數天後接受訪問，並給出他目前對以色列最尖銳的批評之一，他說納坦雅胡處理加薩戰爭的方式「是個錯誤」。

「我告訴你吧，我認為他（納坦雅胡）在做的是錯誤的事情。我並不同意他的做法」，拜登表示世界中央廚房員工乘坐的車輛遭到以色列無人機殲滅，並非像是一個車隊正在行進，與以軍說法有出入。

拜登接著表示，他呼籲以色列同意停火，而且「沒有任何藉口」阻止人道援助進入。

儘管最挺以色列的美國已經逐漸失去支持行動的理由，納坦雅胡仍表現出執意進攻拉法的行為，表示世上沒有任何力量，能夠阻擋以色列部隊進入拉法。以色列在以哈衝突最初曾喊話，要加薩人民盡量往南避難，到拉法邊境關口，如今卻要進軍拉法。

美方等國際勢力仍在居中努力，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，他9日上午與卡達總理通電話，卡達總理現在是雙方停火談判的主持人，談判訴求是讓哈瑪斯釋放人質，換取雙方停火，「他還沒有得到哈瑪斯的回覆。我施壓他盡快為他們找到一個解決辦法。」

ET快訊
怪手將抵砂卡礑0.5k開挖！　2遺體最快今帶出
快訊／台中少年隊遭搜索！　2偵查涉貪10萬交保
快訊／國三生割頸案！乾哥乾妹「未抗告」　12日移送
藝人連署文挨轟　陶晶瑩傻眼首發聲！
快訊／賴清德宣布卓榮泰任閣揆　「超越個人和政黨分歧」
何嘉文當董座「公司1個月宣告解散」　勞健保都沒辦
快訊／賴清德打造「AI內閣」　卓榮泰定位：政治協調者
LIVE／賴清德首波內閣名單揭曉
快訊／議員服務處遭開槍！　6嫌逮捕到案
狗狗立大功！　搜救犬Roger登上CNN首頁

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

提出「上帝粒子」理論！諾貝爾物理獎得主逝世　享壽94歲

美軍「多元軍援」烏克蘭　截獲伊朗大批軍火轉交烏

「亞利桑那州黑暗的一天」　最高法院裁定禁止墮胎

美國考慮「調降中國旅遊警示」　副國務卿：擔心阻礙雙方交流

南韓國會選舉登場　5大看點一次掌握

吹哨者曝「波音787存有設計缺陷」　美FAA展開調查

指中國過度主張海權　美海軍部長：加強與日菲合作

拜登嚴厲批評！　納坦雅胡不動搖：任何力量都不能阻止以色列

老律師談判突掏槍！射殺前兒媳夫婦　吞彈自盡留兒子一人

英日政要齊聚華府　台海印太和平成共識

吳姍儒哽咽談黃子佼「無法認同罪犯」　孟耿如被勸離..嘆：前面我就很難接受

楊千霈18歲就認識黃子佼　嘆：覺得很不舒服

震後第7天！直擊中橫慘況　碎岩滿地「車被砸成廢鐵」

新加坡夫妻震前23分鐘　路過砂卡礑「山蘇園」

高三生巨石壓雙腿裝葉克膜搶命　家屬悲痛：基本上是植物人狀態

天王星萌貓「橘子」救出來了　虛弱卡窗！雲梯車+麻醉劑救援

台8線山崩落石墜落畫面曝　吉普車、機車消失沙塵暴中

#天王星大樓 發現貓咪卡窗戶！救援人員出動雲梯車成功救出「橘子」！

一粒綁馬尾應援粉絲狂喊超仙　嗩吶手＋吉他手Live演奏助陣

唯一空拍視角！花蓮7.2大地震山崩瞬間畫面曝光

提出「上帝粒子」理論！諾貝爾物理獎得主逝世　享壽94歲

美軍「多元軍援」烏克蘭　截獲伊朗大批軍火轉交烏

「亞利桑那州黑暗的一天」　最高法院裁定禁止墮胎

美國考慮「調降中國旅遊警示」　副國務卿：擔心阻礙雙方交流

南韓國會選舉登場　5大看點一次掌握

吹哨者曝「波音787存有設計缺陷」　美FAA展開調查

指中國過度主張海權　美海軍部長：加強與日菲合作

拜登嚴厲批評！　納坦雅胡不動搖：任何力量都不能阻止以色列

老律師談判突掏槍！射殺前兒媳夫婦　吞彈自盡留兒子一人

英日政要齊聚華府　台海印太和平成共識

準備回暖「連4天熱飆34度」　下周二又有鋒面殺到

快訊／震後南橫禮觀路段落石崩落！雙向交通阻斷　緊急封閉通行

卓榮泰啟動組閣工作「以民主大聯盟精神」　強調用人唯才、不分黨派

0403花蓮地震一周！衛福部震災專戶募近5億

美財長訪中鎩羽而歸　謝金河示警：中國過剩產能繼續獵殺全球

離譜媽「騎車跑給孩子追」　網看影片怒：不要等出事再後悔！

快訊／「行政院鐵三角」首亮相！　卓榮泰、鄭麗君、龔明鑫就定位

快訊／台中少年隊遭搜索！　2偵查佐涉嫌浮報費用...10萬交保

周三小確幸快收！　手搖飲「指定飲品買1送1」只有今天

快訊／國三生割頸案！乾哥乾妹「未抗告」　12日移送檢方偵辦

李多慧攜6男舞者熱跳新歌　小蠻腰狂扭！球場秒變舞台

國際熱門新聞

日本最新報告　台灣大地震再發生可能性

斧頭斬首親爸！男「提頭顱上街」當球踢

男性侵15歲姪女　女友「砍斷他陰莖」沖馬桶

胰島素「8單位誤填80」　義大利糖尿病老人昏迷16天亡

500人斬網美經驗談　男人都犯1個錯

58歲女做棒式4小時30分　打破金氏世界紀錄

老律師談判突掏槍！　射殺前兒媳夫婦再自盡

美國首例！兒校園槍擊4死7傷　父母遭判15年

愛爾蘭新總理出爐　37歲哈里斯史上最年輕

影片曝！女童庭院騎三輪車「天降災禍」　貨櫃砸爛她家

等待通膨數據　美股小跌3.19點

頭等艙「有狗屎」超噁畫面！臭到改降機場

日經：微軟將投資930億建置日本資料中心

各國陰莖尺寸排行　台灣名次曝光

更多熱門

相關新聞

老律師談判突掏槍！　射殺前兒媳夫婦再自盡

老律師談判突掏槍！　射殺前兒媳夫婦再自盡

美國內華達州拉斯維加斯一名知名律師，8日在法律事務所作為兒子委任律師出席時，竟然掏槍擊斃對造，也就是兒子的前妻，以及對造委任律師、兒子前妻的現任丈夫，接著吞彈自盡，最終釀成包括他自己在內共3人死亡，只有兒子毫髮無傷。

英日政要齊聚華府　台海印太和平成共識

英日政要齊聚華府　台海印太和平成共識

美國首例！兒校園槍擊4死7傷　父母遭判15年

美國首例！兒校園槍擊4死7傷　父母遭判15年

英外相卡麥隆訪美　重申堅定援烏有助嚇阻中國

英外相卡麥隆訪美　重申堅定援烏有助嚇阻中國

美國補助台積電2110億元　專家：明智之舉可能加碼

美國補助台積電2110億元　專家：明智之舉可能加碼

關鍵字：

美國拜登以色列納坦雅胡以哈衝突拉法加薩

讀者迴響

熱門新聞

朱軒洋偷吃曝光前狂摳Cindy：要不要分手！

日本最新報告　台灣大地震再發生可能性

黃牌重機遇「太魯閣山崩」　騎士是天祥所員警

斧頭斬首親爸！男「提頭顱上街」當球踢

台灣地表真的位移　衛星計算最多45公分

人妻一早打卡小北百貨　爸媽們秒懂：救星！

女騎士遇山崩消失「下落曝光」

男性侵15歲姪女　女友「砍斷他陰莖」沖馬桶

快訊／天王星又一貓「妹妹」獲救　最新畫面曝

胰島素「8單位誤填80」　義大利糖尿病老人昏迷16天亡

即／康老師的愛貓找到了！　親友證實

挖出黃子佼11年前人魚照！大票喊：細思極恐

一粒姊姊露兩粒！　泳裝驚見深溝：身材比妹妹好

500人斬網美經驗談　男人都犯1個錯

寶兒隱退宣言後「無預警刪光IG」

更多

最夯影音

更多

吳姍儒哽咽談黃子佼「無法認同罪犯」　孟耿如被勸離..嘆：前面我就很難接受

楊千霈18歲就認識黃子佼　嘆：覺得很不舒服

震後第7天！直擊中橫慘況　碎岩滿地「車被砸成廢鐵」

新加坡夫妻震前23分鐘　路過砂卡礑「山蘇園」

高三生巨石壓雙腿裝葉克膜搶命　家屬悲痛：基本上是植物人狀態

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面