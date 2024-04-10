吹哨者曝「波音787存有設計缺陷」　美FAA展開調查

▲美國波音一名工程師向聯邦航空總署（FAA）舉報，波音777和787夢幻客機在製造時有缺陷，圖為波音787。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國波音一名工程師向聯邦航空總署（FAA）舉報，波音777和787夢幻客機在製造時有缺陷，可能縮短飛機壽命，甚至替飛行帶來巨大風險。目前FAA已正式展開調查，而波音官方則回應，關於波音787存有結構缺陷的說法並不正確。

根據路透社、CNN報導，波音工程師薩利普（Sam Salehpour）1月向FAA提出舉報，而FAA於9日正式對外宣布展開調查。薩利普指出，波音在製造777和787夢幻客機時減少步驟，組裝飛機的工作人員在連接單獨製造的機身零件時，未能正確填補微小的隙縫，隨著飛機逐漸老化，這種風險可能會演變成災難性的。

薩利普透過律師發出聲明，「我這樣做並不是因為我希望波音公司失敗，而是因為我希望它成功，避免發生墜機事件，事實上是，波音不能再這樣下去，我認為它需要做得更好。」

FAA表示，吹哨者無須擔心被報復，自願舉報是航空安全的關鍵要素，「我們強烈鼓勵航空業的每個人分享訊息。」美國參議院的相關小組委員會也將在下周的聽證會上針對此事進行討論。

薩利普說，當時他向波音管理層提出關於787客機製造過程的擔憂時，遭到公司忽視，且他立刻被調派去進行777的製造計畫，但他到了新職位後發現同樣有缺失，但管理層對工程師施加壓力，要求他們對尚未檢查過的部分開綠燈。

薩利普指出，波音總共有400多架777客機和1000多架787客機可能存有問題。這件消息曝光後，波音公司股價在9日下跌2％。

波音沒有立即對有關777客機的說法發表評論，但對787的結構問題提出異議，「這些關於787結構完整性的說法是不正確的，這並不代表波音公司為確保飛機品質和長期安全所做的全面性工作。」

►恐怖瞬間！波音一起飛「引擎罩」脫落被吹走 乘客全嚇壞

►波音吹哨人離奇亡 生前曾說「如果出事了，我不是自殺」

►波音CEO、董事長請辭！ 新任執行長可能人選曝光