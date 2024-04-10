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美國首例！高中生校園槍擊4死7傷　父母遭判刑10至15年

▲兒子犯案，一家三口全入獄。（圖／路透）

▲兒子犯案，一家三口全入獄。（圖／路透）

文／中央社

美國密西根州少年克魯布里（Ethan Crumbley）2021年持父母買的槍枝在校園開槍，造成4死7傷。陪審團判定他的父母過失殺人罪成立後，法院今天判處他們10至15年徒刑。

47歲的詹姆斯．克魯布里（James Crumbley）和46歲的珍妮佛．克魯布里（Jennifer Crumbley）夫婦是美國第一對因孩子犯下校園槍擊案而被判定過失殺人重罪成立的父母，他們被控忽略兒子有心理健康問題的警告。此案前所未見且備受關注。

法新社報導，當年15歲的克魯布里用父母購買的一把手槍，在底特律（Detroit）北方70公里的牛津高中（Oxford High School）殺害4名學生。現年17歲的克魯布里目前正在服無期徒刑。

密西根州奧克蘭郡（Oakland County）巡迴法院法官馬修斯（Cheryl Matthews）判處他的父母10至15年徒刑。他們已在獄中服刑28個月，這些時間將計入刑期。根據英國廣播公司（BBC）報導，他們服滿10年刑期就可要求保釋，如果未獲保釋，服刑也不能超過15年。

馬修斯在密西根州龐蒂克（Pontiac）法院情緒激動的表示：「大家不會期待父母擁有超自然的特異功能。他們被判有罪和教養不當無關，而是和本可阻止卻未阻止迎面而來失控火車的作為有關。」

「錯過一次又一次機會，火車聲愈來愈大，卻被忽視。」

克魯布里犯案所用的9公釐SIG Sauer手槍是父母買給他的。

檢察官麥唐納（Karen McDonald）結辯時告訴陪審團，「一般注意到最小、最簡單的細節就可避免」，但這名母親卻未能辦到。

麥唐納說：「她本可把彈藥、把槍都鎖好。她本可告訴學校他們剛剛送了他一把槍。」

麥唐納還說：「她本可告訴學校她的兒子先前陷入危機並求助。」

這名母親在審判期間作證說，她的丈夫在案發前幾天買給兒子這把槍當作耶誕禮物，她隔天就帶兒子去射擊場。

她聲稱她的丈夫負責保管槍，兒子「只能在射擊場用槍」。

她表示自己沒有理由相信兒子會有如此暴力的行為，「我希望他殺的人是我們」。

據檢方說法，案發當天上午，一名教師發現克魯布里的一幅畫裡有槍、子彈和流血的人，旁邊寫著「血濺四方」以及「無法不去想…救我」。

克魯布里的父母立刻被找來學校，校方要求他們在48小時內帶克魯布里去接受諮商，但他們不願帶兒子回家，沒有查看他的背包，更沒有問及槍枝的事。

後來克魯布里回到課堂，隨後持槍離開廁所，開始射擊。

鑒於年輕人涉及致命武器事件層出不窮，美國面臨愈來愈大輿論壓力，要求懲處那些讓孩子取得武器的家長。

伊利諾州一名男子被控在2022年7月殺害7人，他的父親11月承認因協助兒子取得在大規模槍擊案中所用的突擊步槍，而犯下「輕率行為」的輕罪指控。

維吉尼亞州一名婦女因6歲兒子開槍導致老師重傷，最近因忽視兒童重罪被判處兩年有期徒刑，並在承認非法取得槍枝後被判刑21個月。

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