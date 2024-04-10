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英外相卡麥隆訪美　重申堅定援烏有助嚇阻中國

▲英國外相卡麥隆訪美，與布林肯會談。（圖／路透）

▲英國外相卡麥隆訪美，與布林肯會談。（圖／路透）

文／中央社

英國外相卡麥隆今天與美國國務卿布林肯在華府會談，並在會後就支援烏克蘭對抗俄羅斯侵略重申，必須向中國等國家傳達明確訊息：英美將堅定支持盟友、不會讓侵略行為獲得回報，且會協助對抗侵略的人。

卡麥隆（David Cameron）在與布林肯（Antony Blinken）的會後聯合記者會指出，全世界都在觀察英、美是什麼樣的盟友；伊朗、北韓及北京當局正密切觀察英美如何協助盟友、如何終止俄羅斯對烏克蘭的無端非法侵略，並藉此研判英美是否能貫徹始終、信守承諾。

儘管有意見認為，美國應聚焦應對來自中國的威脅、烏克蘭「是歐洲自家事」，卡麥隆今天再次強調，身為美國誠摯友人，他深切相信支援烏克蘭符合美國利益、有助美國安全，且攸關美國及「美國所有夥伴」的未來。

卡麥隆3日在布魯塞爾出席北大西洋公約組織（NATO）外長會議期間，曾在一場由英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）舉辦的場邊論壇提到，若北約允許烏克蘭失敗、讓俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）得以稱勝，則不僅是莫斯科，中國、伊朗和北韓也將歡喜慶祝。

卡麥隆指出，屆時不僅是歐洲安全將面臨極大風險，世界其他地方的人也會質疑北約對盟友的承諾是否可靠，甚至北約成員國之間恐發生信任危機、影響集體安全防衛機制運作，因此烏克蘭是「給歐洲各國的最重大考驗」。

至於印太區域，布林肯在今天的記者會提到，英美在區域關鍵議題協同一致，包括確保台灣海峽、南海及朝鮮半島的和平穩定。

此外，布林肯與卡麥隆談及抵抗中國的不公平貿易行為及非市場手段，包括中國工業產能過剩對全球經濟的影響，以及中國應提供公平的市場競爭環境。布林肯說，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）近日訪中期間，已向中方「明確有力」傳達立場。

卡麥隆9日正式展開與美國政府官員及國會跨黨派議員會晤的行程，重點任務包括敦促美方持續軍援烏克蘭。受國內政爭影響，由美國總統拜登（Joe Biden）政府提出的援烏600億美元（約新台幣1.9兆元）補充預算案已在國會卡關數月。

一如在去年12月與卡麥隆華府會談後的聯合記者會，布林肯今天再次提醒認為援烏「不划算」的美國民眾，補充預算案的絕大部分資源事實上將投入美國軍工業，不僅用於生產烏克蘭需要的軍備，也為美國國內提供良好就業機會。

布林肯另提到，他與卡麥隆論及應強化措施，防堵武器、科技及其他可用於侵略烏克蘭、支持俄羅斯軍工業的物資，直接或間接流向俄方，包括來自北韓、伊朗和中國。布林肯說，這是英美及許多歐洲盟友夥伴格外關切的議題。

根據記者會發言，卡麥隆與布林肯雙邊會談另觸及中東、海地情勢，7月將在華府召開的北約75週年峰會，以及澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）、涉及高科技研發的AUKUS「第二支柱」納入日本等其他國家的規劃。

布林肯提到，AUKUS有助應對未來挑戰、促進印太區域的自由開放。日本首相岸田文雄已抵美訪問，美日將討論AUKUS合作相關議題。

卡麥隆8日晚間曾與美國前總統川普（Donald Trump）在佛羅里達州會面，但他迴避各家記者追問雙方談話內容，僅指出這是一場「私人」會晤。

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