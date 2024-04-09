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把嫩妻「剁成224塊」棄河！至今找不回全屍　英人夫判終身監禁

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書／Lincolnshire Police）

▲ 梅特森殺害妻子後肢解棄屍。（圖／翻攝自臉書／Lincolnshire Police）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國去年發生一起恐怖事件，一名男子殺害妻子後將遺體肢解成224塊，再付錢請友人幫忙棄屍，還假冒妻子名義傳訊息、匯款給自己，製造她還活著的假象，8日被判處終身監禁。

綜合《天空新聞》等英媒，林肯郡28歲男子梅特森（Nicholas Metson）承認於去年3月謀殺26歲妻子布拉姆利（Holly Bramley），至少捅了4刀將她殺害，接著將屍體肢解成224塊，存放在兩人居住的公寓廚房儲藏室裡一個星期，再付50英鎊（約新台幣2千元）請28歲友人漢考克（Joshua Hancock）協助他棄屍河中。

民眾意外發現布拉姆利屍塊，起初還以為是動物遺體，看見一隻人手後趕緊報案。警方上門調查時，梅特森謊稱妻子出門了，員警卻注意到濃濃的漂白水味、沾滿血跡的床單及放在毛巾上的鋸子。

梅特森被控犯下謀殺後，調查發現他曾用手機上Google搜尋「如何處理屍體」、「如果老婆死了，我能得到什麼好處」、「上帝會寬恕謀殺嗎」等問題。布拉姆利死後，梅特森曾用她的臉書帳號傳訊息，讓友人以為她還活著，還用她的銀行帳戶匯錢給自己。

布拉姆利至今仍有屍塊未能尋獲，包括部分心臟。檢方指控，梅特森的罪行扭曲且野蠻，將妻子肢解的方式「遠超出移動屍體所需的程度」。布拉姆利的母親則怒控梅特森是「邪惡的怪物」，「女兒的最後時刻充滿痛苦，陰影將永遠籠罩我們」。

法官8日宣判梅特森終身監禁，最少需服刑19年又316天。協助棄屍的漢考克則供稱，犯案當時不知道自己幫忙丟棄的是屍體，被判3年3個月徒刑。

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