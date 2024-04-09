圖輯／2024「日全食」錯過等20年！　北美千萬人爭看天文奇景

▲2024年日全食途徑北美洲大陸，各地區民眾共襄盛舉。（圖／路透，下同）



實習記者任庭儀／編譯

2024年「天狗吞日」在北美洲大陸登場，錯過這次北美要等到2044年才有機會再次一睹天文奇景。此次全食帶途徑國家包括美國15州、墨西哥及加拿大部分地區，民眾紛紛聚集、戴上防護目鏡，一同欣賞4分多鐘罕見的黑暗時刻。

《路透社》報導，北美各地觀測者成群結隊地抬頭仰望，欣賞太陽暫時從視野消失的景象，而太陽完整被月球影子遮蓋的當下，數百人不禁對大自然感到敬畏，歡呼聲此起彼落，以下整理各地區民眾共襄盛舉的畫面。

墨西哥

▲馬薩特蘭民眾在看見日全食後，一同發出歡呼聲 。（圖／路透）

加拿大

▲尼加拉瀑布位於美國和加拿大邊界，4月8日湧入近百萬遊客，周圍飯店銷售一空 。（圖／路透）

美國

▲菲律賓天文愛好者至德州欣賞日全食景象。（圖／路透）

▲人們聚集在佛蒙特州Sugarbush滑雪勝地 。（圖／路透）

▲人們聚集在紐約市哈德遜城市廣場觀景台上觀賞日偏食。（圖／路透）

台北天文館指出，這次日全食於台灣時間4月8日23時42分至4月9日4時53分發生，日食全程歷時5小時11分最大食分1.0565，全食歷時4分28.1秒，全食帶寬197.5公里。全食帶從太平洋中央開始，自西南往東北方自墨西哥西部接觸地表，經美國南部、中部各州及加拿大東部部分陸地，至大西洋北部脫離地表結束。