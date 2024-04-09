　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

圖輯／2024「日全食」錯過等20年！　北美千萬人爭看天文奇景

▲▼2024年日全食途徑北美洲大陸，各地區民眾共襄盛舉 。（圖／路透）

▲2024年日全食途徑北美洲大陸，各地區民眾共襄盛舉。（圖／路透，下同）

實習記者任庭儀／編譯

2024年「天狗吞日」在北美洲大陸登場，錯過這次北美要等到2044年才有機會再次一睹天文奇景。此次全食帶途徑國家包括美國15州、墨西哥及加拿大部分地區，民眾紛紛聚集、戴上防護目鏡，一同欣賞4分多鐘罕見的黑暗時刻。

《路透社》報導，北美各地觀測者成群結隊地抬頭仰望，欣賞太陽暫時從視野消失的景象，而太陽完整被月球影子遮蓋的當下，數百人不禁對大自然感到敬畏，歡呼聲此起彼落，以下整理各地區民眾共襄盛舉的畫面。

▲▼北美日全食。（圖／路透）

▲▼北美日全食。（圖／路透）

▲▼北美日全食。（圖／路透）

▲▼北美日全食。（圖／路透）

墨西哥

▲▼2024年日全食途徑北美洲大陸，各地區民眾共襄盛舉 。（圖／路透）

▲馬薩特蘭民眾在看見日全食後，一同發出歡呼聲 。（圖／路透）

加拿大

▲▼2024年日全食途徑北美洲大陸，各地區民眾共襄盛舉 。（圖／路透）

▲尼加拉瀑布位於美國和加拿大邊界，4月8日湧入近百萬遊客，周圍飯店銷售一空 。（圖／路透）

美國

▲▼2024年日全食途徑北美洲大陸，各地區民眾共襄盛舉 。（圖／路透）

▲菲律賓天文愛好者至德州欣賞日全食景象。（圖／路透）

▲▼2024年日全食途徑北美洲大陸，各地區民眾共襄盛舉 。（圖／路透）

▲人們聚集在佛蒙特州Sugarbush滑雪勝地 。（圖／路透）

▲▼2024年日全食途徑北美洲大陸，各地區民眾共襄盛舉 。（圖／路透）

▲人們聚集在紐約市哈德遜城市廣場觀景台上觀賞日偏食。（圖／路透）

台北天文館指出，這次日全食於台灣時間4月8日23時42分至4月9日4時53分發生，日食全程歷時5小時11分最大食分1.0565，全食歷時4分28.1秒，全食帶寬197.5公里。全食帶從太平洋中央開始，自西南往東北方自墨西哥西部接觸地表，經美國南部、中部各州及加拿大東部部分陸地，至大西洋北部脫離地表結束。

ET快訊
震後第7天！直擊中橫慘況　碎岩滿地「車被砸成廢鐵」
39歲男性侵15歲姪女　女友「砍斷他陰莖」！沖入馬桶丟掉
18歲就認識黃子佼　楊千霈：以後很難再當朋友
快訊／初瓦、嚮辣82人通報　初步檢驗出爐
女秘書和董事長上摩鐵　男友APP抓姦砸車...把對方打成豬頭
統神脫口「我也想X未成年啊」　吳崢：毛骨悚然
快訊／4女控下藥性侵　台大名醫40萬交保
「初瓦、嚮辣」增26人腹瀉！累計82例通報
14歲櫻花妹懷孕！兒子1歲「男友落跑」　每月2.7萬養全家

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台積電熊本二廠位置曝光！　日媒：緊靠一廠東側

厄瓜多前副總統「獄中昏迷」急送醫　3天前躲墨使館被捕

俄羅斯今將測試安加拉A5太空火箭！　首次自東方太空發射場發射

爆偷吃50女！乙武洋匡挑戰選議員　撇「五體大滿足」認出軌多人

39歲男性侵15歲姪女　女友「砍斷他陰莖」私刑報復！沖入馬桶丟掉

圖輯／2024「日全食」錯過等20年！　北美千萬人爭看天文奇景

14歲櫻花妹嘗禁果懷孕！兒子1歲「男友卻落跑」　每月2.7萬養全家

鸚鵡「瘋狂重複1句話」人夫驚覺綠炸！打離婚官司　還帶鳥出庭

她趁日全食「持槍衝高速公路」掃射　自稱上帝的指示

男裝好人幫忙扶酒醉女回家　卻「偷走她鑰匙」返回住處性侵

林予晞痛批黃子佼：擺明的犯罪　「就算沒工作也要站出來」

具俊曄高EQ正面回擊汪小菲　遭控婚前私聯大S「很鬱悶」：都不是真的！

都強震了！夫妻還能吵架？　尪碎念護老婆頭讓網喊好甜

搜救突破！砂卡礑0.85K有異味　距2游姓遺體350m...加派員搜索

夫小錐麓步道遭土石流沖走身亡　妻女淚求左手斷肢...搜救隊尋回

朋友遲到電話稱「快到」　女衝家樓下堵人狂追XD

搜救突破！砂卡礑步道0.85K聞到異味 距2游家人遺體350m

2貓遇強震淡定扶門跟著搖擺　媽看監視器傻眼：當夜店蹦迪

YTR Soya證實分手超強！　「用4年發現不是對的人」

天王星女住戶強震趕回家救貓　只差50步大樓傾倒：還好沒到

台積電熊本二廠位置曝光！　日媒：緊靠一廠東側

厄瓜多前副總統「獄中昏迷」急送醫　3天前躲墨使館被捕

俄羅斯今將測試安加拉A5太空火箭！　首次自東方太空發射場發射

爆偷吃50女！乙武洋匡挑戰選議員　撇「五體大滿足」認出軌多人

39歲男性侵15歲姪女　女友「砍斷他陰莖」私刑報復！沖入馬桶丟掉

圖輯／2024「日全食」錯過等20年！　北美千萬人爭看天文奇景

14歲櫻花妹嘗禁果懷孕！兒子1歲「男友卻落跑」　每月2.7萬養全家

鸚鵡「瘋狂重複1句話」人夫驚覺綠炸！打離婚官司　還帶鳥出庭

她趁日全食「持槍衝高速公路」掃射　自稱上帝的指示

男裝好人幫忙扶酒醉女回家　卻「偷走她鑰匙」返回住處性侵

快訊／T1月MVP場均有20.9分　阿巴西險勝林秉聖獲獎

黃子佼「天價收入」曝光！　劉寶傑被嚇到：難怪急著復出

投資普洱茶穩賺不賠！金門男想匯款25萬　行員機警通報阻詐

置身世外桃源的秘境咖啡！180度欣賞湖岸森林　停車也方便

女會計狂喊有狼性！要求老闆：帶我認識黃子佼　上班11天慘被開除

再就業不易！專職主婦焦慮求職　虎尾就業中心助她找回自信

小龍女主場秀！李多慧開球　與林襄穿粉萌主題球衣

台積電熊本二廠位置曝光！　日媒：緊靠一廠東側

【廣編】北市絕美賞螢熱點！馬明潭古濕地、木柵公園萃湖「夜遊螢河」

震後第7天！直擊中橫慘況　碎岩滿地「車被砸成廢鐵」

胖老貓地震驚險閃過3墜落物　靈活扭腰狂鑽：不要砸到我！

國際熱門新聞

各國陰莖尺寸排行　台灣名次曝光

Live／NASA倒數！千萬人抬頭看日全食

快訊／印尼中部外海發生規模6強震　

俄烏前線首次目擊「蘇聯末日坦克」

司機載到鬼！他到墓園接客沒見人「卻已上車」

蘋果前工程師「自動輔助駕駛」撞車亡　特斯拉與家屬和解

14歲櫻花妹嘗禁果！兒子1歲「男友卻落跑」

全球最淫亂國家排行！台灣名次曝

台灣地震收容所　日專家：值得學習

21歲櫻花妹廁所產子！男友回家後已斷氣

13比特犬群攻主人　他被關狗籠血流乾死

日全食登場！　美東多地氣溫秒降5°C

京都名勝慘變垃圾場　當地人怒了

12歲童遛狗　意外發現2000年前黃金寶物

更多熱門

相關新聞

她趁日全食持槍掃射　自稱上帝指示

她趁日全食持槍掃射　自稱上帝指示

北美部分地區8日迎來日全食，在許多民眾忙著參與這難得一見的天文奇景時，佛州有一名女子卻持步槍在高速公路上掃射，並自稱是上帝透過日全食要她這麼做。

日食後3星座好運爆棚！天秤、射手財運旺

日食後3星座好運爆棚！天秤、射手財運旺

女工程師在機場低頭　撞進「飛機螺旋槳」重傷亡

女工程師在機場低頭　撞進「飛機螺旋槳」重傷亡

廉航宣布「260名機師」放無薪假

廉航宣布「260名機師」放無薪假

3歲童在2歲手足面前自轟亡　28歲父被控罪

3歲童在2歲手足面前自轟亡　28歲父被控罪

關鍵字：

北美要聞日全食美國加拿大墨西哥

讀者迴響

熱門新聞

即／國家警報！花蓮02:02發生地震　台北有感搖晃

即／台南吃甕仔雞食物中毒！新北旅遊團25人上吐下瀉　

即／台大名醫被控下藥性侵4女業務　警住處逮人

夫小錐麓步道遭活埋　妻女淚求左手斷肢

即／求女友潑油燒他！受傷男就是「叼菸惡男」

K小姐遭控仙人跳黃子佼開告！陳孝志緊急道歉

獨／女星國道車禍「遭聯結車拖行」

花蓮強震「空拍影片」曝光　山崩瞬間全都錄

快訊／06：14規模4.9地震　最大震度4級

花蓮地震翰品酒店慘停業　資遣近百員工

豪雨製造機出現！陰雨降溫還要2天

具俊曄首度正面回擊汪小菲！

藝人連署最糟結局！憂林予晞「恐遭封殺3年」

7.2強震車遭落石子彈式狂砸　畫面曝

25歲女偶像「正骨被揉胸性騷」：回想起來好噁心

更多

最夯影音

更多

林予晞痛批黃子佼：擺明的犯罪　「就算沒工作也要站出來」

具俊曄高EQ正面回擊汪小菲　遭控婚前私聯大S「很鬱悶」：都不是真的！

都強震了！夫妻還能吵架？　尪碎念護老婆頭讓網喊好甜

搜救突破！砂卡礑0.85K有異味　距2游姓遺體350m...加派員搜索

夫小錐麓步道遭土石流沖走身亡　妻女淚求左手斷肢...搜救隊尋回

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面