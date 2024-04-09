小林製藥「紅麴5死者」病史曝光！　厚勞省：3人曾有重大疾病

▲厚生勞動省公布5名死者的相關資料。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本小林製藥3月爆出紅麴保健品含有不明成分導致國內外多人健康受害，累計造成5死、近200人住院。而小林製藥還將紅麴原料販售給其他廠商，導致影響範圍持續擴大。厚生勞動省稍早公布更多細節指，5名死者中有3人有重大疾病史，包含前列腺癌、惡性淋巴瘤等

根據《日本新聞網》報導，厚生勞動省9日首度公開5名死者的詳細資料，年齡分別為70到79歲3人、90到99歲1人，其餘1人不明。5人的性別則為3名女性、2名男性。

5名死者中，有3人有重大疾病史，分別為前列腺癌、惡性淋巴瘤以及高血壓。

▲日本小林製藥紅麴相關保健食品引發風波。（圖／達志影像／美聯社）



根據《朝日新聞》報導，日本腎臟學會調查指出，因為食用紅麴保健品而出現不良反應的患者首次就診日都集中在2023年12月至2024年3月之間，超過半數的人已經服用數個月的紅麴保健品。

另一方面，根據《體育日本》報導，知名已故演員蟹江敬三的長子、演員蟹江一平也在自己X上表明受害。他寫道，「最近因為身體不適，前往醫院檢查，沒想到發現是食用保健食品造成，原本是為了身體好才吃的。是在開玩笑吧，我還以為是愚人節。」

他直言，「根據現階段的調查，有害物質好像是在生產線上出現的，以為是對身體好的保健品，沒想到竟然含有劇毒……簡直是紅麴狂想曲。」