14歲櫻花妹嘗禁果懷孕！兒子1歲「男友卻落跑」　每月2.7萬養全家

記者王佩翊／編譯

日本一名14歲少女與男友偷嘗禁果後懷孕，決心生下兒子，怎知孩子出生1年後，男友丟下一封簡訊就人間蒸發。而她也只能獨自扶養孩子長大，如今22歲的她與6歲的兒子每月只能依靠8萬日幣（約新台幣1.6萬元）的薪水、4萬日幣（約新台幣8454元）的單親家庭津貼以及1萬日幣（約新台幣2113元）的兒童津貼生活。

根據《中部日本放送》報導，來自愛知縣的22歲單親媽媽橫井桃花國中3年級時被同樣14歲的男友強迫發生關係，並且因此懷孕。而當她告知對方自己懷孕時，男友只說，「沒關係，我們兩個養得起，就生下來吧。」

橫井於是決定將孩子生下，然而兒子出生1年後，男友卻突然丟下一句「我要逃了」的簡訊，隨後就徹底消失，不但拒絕支付贍養費，還從此斷絕音訊。而橫井就這樣成為未成年的單親媽媽，獨自扶養小孩長大。

國中畢業後，因為經濟問題，橫井馬上開始工作，並到數間公司投遞履歷、面試，好不容易成功找到工作，卻因為職場霸凌，排班被取消，最終只能離職。

她的哥哥見狀，介紹她到自己工作的頭皮保養SPA店工作，也讓妹妹終於可以安定下來。如今橫井每月收入8萬日幣，再加上政府的4萬日幣單親家庭津貼以及1萬日幣的兒童津貼，才勉強能夠生存下去。