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爆偷吃50女！乙武洋匡挑戰選議員　撇「五體大滿足」認出軌多人

乙武洋匡偷吃50女風波後，再挑戰選議員！解釋「五體大滿足」認婚內出軌多人。（翻自乙武洋匡X平台）

▲ 乙武洋匡這次將挑戰選議員。（翻自乙武洋匡X平台）

圖文／鏡週刊

寫下暢銷書「五體不滿足」的日本知名作家乙武洋匡，因在8年前爆出偷吃50女等不倫醜聞，讓乙武的聲望一落千丈。現在乙武要重回舞台，並宣布參與眾議院議員補選，挑戰成為東京15區的議員，而他在記者會上也特別解釋「五體大滿足」性醜聞的爭議。

據《日刊體育》報導，現年48歲的乙武洋匡在8年前原定要參選參議員，並獲得自民黨的背書，但後來卻被爆出「偷吃50女」的性醜聞，迫使乙武退選，而後還有消息指他「5股」，意指同時間偷吃5名女子。本月8日，乙武召開記者會，正式宣布以無黨籍身分，參選這次眾議員補選活動，並提及自己的性醜聞問題。

乙武表示，8年前的性醜聞，讓他人生跌落谷底，工作也丟了，為此他也深深反省，向大眾感到抱歉。他也稱，過去發生的事無法扭轉，8年前被爆出的性醜聞，也的確是事實。不過乙武強調，先前有週刊或其他消息稱，他曾經一度「同時間出軌5人」，他表示這是不正確的消息。乙武承認，在15年的婚姻生活中，他的確陸陸續續和5名女子發生過婚外情，但不是「同時間腳踏6條船」。

乙武也說，對於發生在他身上的女性問題，他不想隱瞞或掩蓋，只想向大眾說對不起。另外乙武也提到，現在的他是「一個人住」，身旁只有助理協助他的生活起居。

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