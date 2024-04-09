花蓮強震「日自衛隊」也受影響！　沖繩路上12架F-15J大排長龍

▲ 沖繩海嘯警報期間，那霸空軍基地自衛隊戰機撤離。（圖／翻攝自X／航空自衛隊那覇基地）

記者陳宛貞／綜合外電報導

花蓮3日上午發生規模7.2強震，日本沖繩觀測到最大震度4級搖晃，一度發布海嘯警報，居民紛紛向高處撤離。那霸空軍基地也有多架自衛隊機緊急轉移至地勢較高的地區，形成戰機在路上大排長龍的罕見景象。

CNN報導，戰機飛行員平時會演練緊急起飛，以便遭受軍事威脅時在幾分鐘內升空，至於遇上天災時，日本航空自衛隊基地戰機則是走陸路。

3日沖繩發布海嘯警報，由於那霸空軍基地位於沖繩西南海岸低窪的那霸機場，日本航空自衛隊將12架F-15J戰鬥機轉移至一條地勢較高的單線道公路上，官方公布於社群平台X的照片可見路上F-15J大排長龍。

▲ 12架F-15J在公路上一字排開。（圖／翻攝自X／航空自衛隊那覇基地）

那霸基地一名發言人說明，將戰機停放公路而非跑道上是經過訓練的，因此能夠快速完成，「多虧平時的疏散演練，轉移12架戰機僅花15至20分鐘。」

據日本防衛省，F-15J為美國設計的F-15改良型，是日本空軍中流砥柱。這款雙引擎噴氣式飛機每架耗資3000萬美元，重約25噸，翼展13.1公尺，長度約19.4公尺，飛行速度為音速的2.5倍，但在3日海嘯警報期間是以拖行移動，警報解除後便返回基地。

台灣國軍也受到強震影響，共有6架F-16及2架F-5刮傷，國防部稱經過檢查確認刮痕可立即修復，不影響戰備狀態，維修工作已於9日完成。這起25年最強震至今造成台灣至少13人死亡，1100多人受傷。