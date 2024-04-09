英男「架暗網」散布兒童性虐照！法院重判16年　終身列性犯罪名冊

▲英國男子貝克（左）架暗網「散布兒童性虐照」遭重判16年；版主加格（右）被判6年。（圖／取自NCA）



記者張方瑀／編譯

英國一名28歲工程師貝克（Nathan Bake）因架設、協助經營「暗網」販售兒童性虐待影像，其網站會員散布全球各地，多達9萬人。警方在貝克的設備中搜出超過360萬張兒童不雅照，甚至在其房間找到兒童緊身衣、內衣和涼鞋；貝克今年2月遭重判16年，且終身列入性犯罪者名冊。

根據《衛報》報導，英國切斯特刑事法院（Chester crown court）法官湯普森（Judge Thompson）指出，貝克是一名相當危險的性犯罪者，宣判他入獄16年、刑期服滿後須進行社區服刑4年，同時終身列入性犯罪者名冊、給予終身「性犯罪預防令」（Sexual Harm Prevention Order）禁止他接觸任何女性。

法院指出，貝克是一個名為Annex暗網的主要管理者之一，該暗網在全球各地擁有9萬名會員、散布數百萬張兒童性虐待的圖片，而這些會員也會在上面討論和分享一些極端的兒童性虐行為，對象包含嬰兒和幼兒。

湯普森表示，「（貝克）是一個根深蒂固的戀童癖者，對兒童造成嚴重傷害的風險非常大。」法院指出，貝克於2022年11月被捕時，警方在他的電腦設備中發現超過360萬張兒童不雅照，同時在他電腦桌的底層抽屜找到兒童緊身衣、內衣和涼鞋。

檢察官波普（Anna Pope）向法院表示，Annex約有30名管理者，用戶必須要先發布虐待兒童的內容來獲取版主的信任，接著才能進一步進入其他網域，獲得更多不雅內容。除此之外，貝克還會在網站告訴用戶該如何避免被逮捕，而且還會發文「讓我們看看那些最讓你興奮的男孩和女孩」來鼓勵用戶發布內容。

英國國家犯罪局（NCA）資深調查官韋威爾（Daniel Waywell）指出，貝克是Annex最重要的管理者之一，幾乎能控制在全球散布的內容。貝克也在法庭上承認參與組織犯罪集團、3項協助兒童性剝削、2項傳播兒童不雅圖像、3項製作兒童不雅圖像等罪名。

除了貝克之外，還有另外2名英國籍的管理者遭判刑，包含34歲的精神科醫生加格（Kabir Garg），他在去年6月被判入獄6年；另一名曾擔任助理版主的48歲男子耶茲（William Yates）則被判5年4個月徒刑。

Annex的主要架設者是58歲的美國籍男子斯皮爾曼（William Spearman），他今年1月在美國被判處終身監禁；另外還有14名在美國的相關涉案人被捕，分別被判處6至28年監禁。