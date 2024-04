12歲童遛狗發現「不明金屬物」　送去鑑定嚇：2000年前羅馬金臂環

▲男童意外發現寶物。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國12歲男童羅恩(Ron Brannan)與44歲母阿曼達(Amanda)一起散步時,好奇在路邊撿起一金屬物,沒想到竟然是一條有著2,000年以上歷史的斷掉羅馬臂環,目前發現物已被送去大英博物館進行研究中。

居住在英國薩塞克斯郡博格諾里吉斯(Bognor)的12歲男童羅恩,與母親在帕格姆地區(Pagham)遛狗散步時,意外發現一條罕見的金色寶物,鑑定發現該寶物可能來自西元一世紀。

My son picked up a piece of metal on a walk — it turned out to be rare gold treasure https://t.co/lIkLPPOFgZ pic.twitter.com/ydarTXxn4z