12歲童遛狗發現「不明金屬物」　送去鑑定嚇：2000年前羅馬金臂環

▲男童意外發現寶物。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國12歲男童羅恩(Ron Brannan)與44歲母阿曼達(Amanda)一起散步時，好奇在路邊撿起一金屬物，沒想到竟然是一條有著2,000年以上歷史的斷掉羅馬臂環，目前發現物已被送去大英博物館進行研究中。

居住在英國薩塞克斯郡博格諾里吉斯(Bognor)的12歲男童羅恩，與母親在帕格姆地區(Pagham)遛狗散步時，意外發現一條罕見的金色寶物，鑑定發現該寶物可能來自西元一世紀。

My son picked up a piece of metal on a walk — it turned out to be rare gold treasure https://t.co/lIkLPPOFgZ pic.twitter.com/ydarTXxn4z — New York Post (@nypost) April 6, 2024

母親阿曼達表示，兒子平常就充滿好奇心，「他一直熱衷於尋找各種零碎小物，非常喜歡冒險，時常從地上撿東西，我每次看到都會說『那很髒』，叫他趕緊放下，但這次他手上拿著一個金色物體，應該是真正的黃金」。

羅恩把發現物帶回家，想要確認是不是真的黃金，後來在熟人幫忙下將發現物送去專門機構正式檢查，沒想到他發現的物品不但是真金，還可能是來自西元一世紀的羅馬臂環。

阿曼達表示，目前發現物已被大英博物館帶回進行調查，每隔一段時間他們就會收到博物館來信，告知他們最新的研究內容，「就我們所知，這個臂環當時君王會賜予羅馬士兵，作為榮耀與英勇服務的象徵」，自己家附近竟然潛藏著歷史文物，讓他們母子都非常興奮。