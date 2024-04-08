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南韓國防部長：北韓可能於4月底前　發射「第2顆」軍事偵察衛星

▲▼北韓誓言今年還要再發射3顆軍事偵察衛星。（圖／翻攝自朝中社）

▲北韓誓言今年還要再發射3顆軍事偵察衛星。（圖／翻攝自朝中社）

記者羅翊宬／編譯

南韓今（8）日上午在美國佛州發射第2顆軍事偵察衛星，成功進入太空預定軌道，恐將促發北韓（朝鮮）的競爭心理。為此，曾誓言今年內要發射3顆衛星的北韓，有可能在4月以內進行第2顆衛星的發射。南韓國防部長申源湜透露，北韓正如火如荼進行相關的準備工作。

根據南韓《韓聯社》，南韓軍方消息人士指出，北韓從今年以來正如火如荼進行發射第2顆軍事偵察衛星的相關事前準備工作，因為位於平安北道鐵山郡東倉里的西海衛星發射場，可以觀測到相關人員和設備的進出。

申源湜8日上午在首爾國防部大樓向記者表示，「原本我方預計北韓將於今年3月中發射第2顆衛星，因此正在全面監控，但北韓可能仍在進行相關的補強工作。一旦技術性上的補強工作順利完成，則預計北韓將在4月中旬發射。」

申源湜進一步解釋，「由於4月15日是『太陽節』（金日成冥誕），對北韓而言是特別的一天，也因此北韓可能儘量爭取在那段期間發射，不過若往後延期幾天，則最晚可能在4月底前發射，這才是較為合理的看法。」

南韓聯合參謀本部關係人士則表示，「北韓已經著手進行發射前的準備工作，修補去年11月發射第1顆衛星時的不足之處。因為我方（南韓）已於今天成功發射第2顆衛星，因此北韓可能會斟酌其國內情況，選擇在4月中旬時發射。」

據悉，北韓強化與俄羅斯之間的合作之後，透過向俄國輸出彈藥等軍事裝備，從俄國取得衛星相關航太技術，北韓去年11月底成功發射軍事偵察衛星「萬里鏡-1號」後，其最高領導人金正恩去年12月底更宣布，2024年計畫發射3顆衛星。

南韓航太專家也認為，北韓可能將在4月底前後發射第2顆軍事偵察衛星。

南韓統一研究院資深研究員洪敏（音譯）表示，「從技術競爭的層面上來看，北韓發射時間一旦與南韓差距過大，則會給人落後的印象。也因此，北韓若計畫今年發射3顆衛星，則上半年至少需要發射1顆，11月美國總統大選前後再發射2顆，而4月發射是最適合的時間點。」

報導指出，過去北韓每逢發射衛星前，都會向國際海事組織（IMO）、全球航行警告服務（WWNWS）的東北亞仲裁國日本進行通報，預告要發射衛星的時間點，也因此如若選擇近期發射第2顆衛星，則可能也會採事前通報。

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