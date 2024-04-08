南韓成功發射第2顆間諜衛星　預計6月起投入「偵察北韓」任務

記者羅翊宬／編譯

繼去年12月初南韓將自行研發的第一顆軍事偵察衛星首次送上太空預定軌道後，南韓今（8）日上午再度透過SpaceX運載火箭「獵鷹9號」在美國佛州發射第2顆軍事偵察衛星，該顆衛星成功與火箭體分離，並且成功進入太空預定軌道，雖然第一次交換信號失敗，但稍早已取得成功。

根據南韓《韓聯社》，南韓於美國東部標準時間7日晚間7時17分（韓國時間8日上午8時17分、台灣時間8日上午7時17分），在美國佛羅里達州甘迺迪太空中心透過SpaceX的兩節式運載火箭「獵鷹9號」，成功發射第2顆軍事偵察衛星，發射2分28秒後成功與第一節火箭分離，47秒鐘後又成功分離衛星整流罩（Fairing）。

南韓國防部表示，衛星發射45分鐘後於南韓時間上午9時2分（台灣時間上午8時2分）與第二節火箭分離，並成功進入太空軌道，雖然上午9時11分第一次與海外地面接收站交換信號時宣告失敗，但在稍早第二次試圖交換信號時取得成功，也因此此次衛星發射宣告成功，預計今年6至7月起投入偵察監控北韓（朝鮮）的任務。

▲南韓在美國透過運載火箭「獵鷹9號」發射第2顆軍事偵察衛星。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，與搭載電子光學（EO）、紅外線（IR）攝影裝備的偵察衛星1號相比，2號機搭載合成孔徑雷達（SAR），透過向地面上目標發射電磁波後，將反射回來的信號數據結合成影像，在執行偵察任務時能不受天氣條件影響，由於韓半島（朝鮮半島）一年之內陰天就占了7成，因此2號機能夠24小時全天候監控北韓，與1號機達成相輔相成的效果。

根據韓媒《News1》，目前南韓已經完成第3顆軍事偵察衛星的組裝作業，正在著手進行開發試驗評估，若9月評估結果取得成功，則將預計在11月發射升空。

南韓軍方制定出「425事業」計畫，預計2025年以前發射5顆軍事偵察衛星，包括4顆SAR衛星、1顆搭載EO和IR裝備的衛星，屆時在偵察北韓境內主要軍事設施與蒐集情報時將以2個小時為單位，而至2030年以前更預計發射50到60顆小型或超小型衛星，以30分鐘為單位全面監控北韓。

此次發射，由南韓防衛事業廳長昔鍾健、南韓國防科學研究所（ADD）所長朴宗勝（音譯）、南韓空軍參謀總長李英秀，以及國防情報本部、南韓陸海空三軍航太政策關係人士、相關技術團隊在美國佛州監控發射現場，至於南韓國防部長申源湜則在南韓首爾國防部大樓透過直播畫面監控。

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