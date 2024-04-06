擔心食安風暴吃壞肚？美名廚列好市多「拒買清單」：別買這12種食材

▲美國廚師布里斯金建議在好市多儘量別購買以下12種食材。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者羅翊宬／綜合報導

連鎖美式賣場「好市多」吸引許多民眾前往採買數量龐大的食材與生活雜貨，不過來自美國的專業廚師布里斯金（Lizzy Briskin）卻建議民眾，若非必要儘量別在好市多購買12種食材，包括綜合烘烤堅果、去殼玉米、麵包粉、番茄罐頭、散裝水果等，因為有些食材腐壞進展速度較快，可能會來不及食用。

根據美媒《商業內幕》，布里斯金非常喜歡前往好市多（Costco）採買食材與生活雜貨，但她也坦承有12種商品是不值得在好市多購買的，包括大桶裝的綜合烘烤堅果、去殼玉米、大罐番茄醬、大盒麥片、酸奶油、兩罐裝麵包粉、熟食肉片與火腿、冷凍調味鮭魚、碎起司、剝好的大蒜、麵包等烘焙食品、散裝水果。

布里斯金將不在好市多購買上述商品的理由，歸因於數量龐大食材的管理和保存期限。她認為，雖然桶裝綜合烘烤堅果確實能夠改善風味，但也會促使堅果的保質期變短；至於去殼玉米，則是因為你永遠無法得知，塑膠包裝裡的玉米被脫殼是多久以前的事，也因此她寧願多花幾分鐘靠自己為玉米去殼，也才能保障其脆度。

若是在好市多購買7磅重番茄醬、盒裝麥片和兩大罐麵包粉，除非你要養活一座村莊、為許多人做飯，否則沒有購買7磅重番茄醬的必要，至於盒裝麥片則是因為無法在短時間內食用完畢，導致麥片存放到最後會失去嚼勁，而麵包粉同樣也有保質保鮮等問題。

同樣，經過加工的肉片與火腿也有一旦打開包裝，則保質期就會變得很短的問題，也因此布里斯金建議民眾最好從當地的肉店或熟食櫃檯購買新鮮的火腿切片，且是可以在幾天內食用完畢的數量。

布里斯金同樣也鼓勵民眾在好市多的海鮮櫃檯購買新鮮的鮭魚，並且買回家自己醃製，而非在好市多購買任何冷凍或預先調味好的鮭魚，因為長時間冷凍的鮭魚在經過無限期醃製後，恐怕會破壞魚肉的結構。

另外，好市多所販賣的盒裝麵包與散裝水果，同樣也因為數量實在相當龐大，如若不是出門野餐或者和一大群人分享，為了食物的保鮮著想，建議避免在好市多購買。