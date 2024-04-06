女假裝自己14歲「誘國中生做愛30次」　被捕還想騙警：我2009出生

▲美國23歲女子涉嫌猥褻未成年的國中生，近期又新增4名受害人提告，她遭到當局二次逮捕。（圖／翻攝自坦帕警察局）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國佛州23歲女子金格（Alyssa Ann Zinger）去年11月遭到警方逮捕，她當時假扮成14歲少女「上網狩獵」猥褻多名未成年男性，和其中一名中學生做愛至少30次，被捕時還堅稱自己是2009年出生。如今又有4名受害者跳出來指控金格，引發當局對她二次逮捕，她目前面臨多達12項罪名指控。

根據紐約郵報、坦帕灣時報報導，來自佛州坦帕市（Tampa）的金格2023年11月24日首次被捕時為22歲，她卻在社交軟體 Snapchat上自稱是在家自學的14歲未成年少女，誘拐坦帕市海德公園區（Hyde Park）附近威爾遜中學（Wilson Middle School）的多名「同齡」學生，隨後被指控2項猥褻或淫蕩行為、5項猥褻或淫蕩性騷擾罪名。

金格首次被捕時就被發現，她曾與一名12至15歲的中學生長期發生至少30次性關係，並傳給對方露骨的影像。另一名受害人則指控她將性愛影片傳給數名未成年人。她還告知其中一名受害人，自己和其他少年有過性關係。據佛州法律，合意性交最低年齡為18歲。

然而，金格面對警方盤問仍繼續撒謊，堅稱自己是2009年出生。即使警方說找到一名2001年出生的女子也叫做金格，她也狡辯說那是她同父異母的姊姊，只是取了一樣的名字。直到警方查閱她的就學、就業紀錄並聯繫上她的前雇主，才確認了她真的是成年人。

儘管去年獲准保釋，23歲的金格4日再次被當局逮捕。希爾斯伯勒郡檢察官辦公室表示，由於又出現4名原告，此案的原告人數現已達到5人，原本金格受到7項指控，經過撤銷與追加後，目前她總共面臨12項指控。檢方正在努力準備定於8日舉行的審前羈押聽證會，試圖向法官爭取，在案件正式宣判前持續將金格關押獄中。