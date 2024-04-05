美國會台灣連線主席關切震災　全力支持搜救復原作業

▲花蓮地震天王星大樓倒塌。（圖／記者湯興漢攝）



文／中央社記者鍾佑貞華盛頓4日專電

台灣遭遇25年來最強地震，美國聯邦眾議院跨黨派的「國會台灣連線」共同主席4日表示心繫遭受震災的台灣人民。在救援及復原作業持續進行之際，將與台灣同在，「向我們在該區域的堅定夥伴提供全力支持」。

花蓮近海於台北時間3日上午發生芮氏規模7.2的地震，最新統計資料顯示，震災造成全國10死及1099傷。前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋受訪指出，這次規模次於921大地震的7.3，釋放能量相當於32顆原子彈威力。

「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）共同主席康諾里（Gerry Connolly）、狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）、貝拉（Ami Bera）與巴爾（Andy Barr）下午發布聲明關切台灣失去親人、受到影響的民眾。

4人讚揚台灣當局及緊急部門火速採取行動，因應災後情形。他們也稱許無數民眾主動伸出援手，協助有需要的鄰里。「台灣人民堅強，且屢次證明了自身在困境中的韌性」。

「國會台灣連線」是美國國會與外國相關的次級團體中，規模最大且參與議員人數最多者。今年1月，狄亞士巴拉特及貝拉率團來台訪問，外交部指出，這是「國會台灣連線」近年首度共同主席團來訪。

貝拉與巴爾3月21日也在眾議院外交委員會印太小組聽證會上，多次追問國務院「東亞暨太平洋事務局」首席副助理國務卿梅健華（Kin Moy）、美國APEC資深官員莫瑞（Matt Murray）及商務部副助理部長范培美（Pamela Phan），台美迄今未簽訂自由貿易協定的癥結及挑戰為何。

范培美當時回應，台美簽署21世紀貿易倡議首批協定後，確實取得許多成就。「我認為，剩下的問題是需要花一些時間來解決的。對於具體的談判細節，我必須請教美國貿易代表署（USTR）」。

她表示，話雖如此，美國在整體上與台灣的合作不少。