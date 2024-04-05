以美援為條件　拜登警告以色列「改變行動」保護加薩平民

▲美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登4日向以色列總理納坦雅胡表示，加薩走廊的人道主義局勢是令人無法接受的，若不採取措施解決危機，美國將會調整對以色列援助；這也是拜登首度試圖以美援為籌碼，來影響以色列的軍事行為。

根據CNN、路透社報導，拜登4日與納坦雅胡進行30分鐘通話時，向以色列發出了這項警告。在此之前，以色列軍隊攻擊慈善組織「世界中央廚房」（World Central Kitchen, WCK）在加薩走廊（Gaza Strip）的援助人員，讓白宮內部對以色列日漸加劇的攻擊行為感到相當憤怒。

白宮在通話結束後不久發表聲明指出，拜登向納坦雅胡強調，對人道主義工作者的襲擊是無法接受的，美國對加薩的政策，將由美方對以色列行動的評估結果來決定，「以色列需要宣布並實施一系列具體、可衡量的步驟，以解決平民傷害、人道主義苦難和援助人員的安全問題。」

國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，「如果我們看不到變化，我們的政策就會改變。」白宮發言人柯比（John Kirby）拒絕說明美國對以色列和加薩的政策會有什麼明確改變，但他指出，華府希望看到以色列在「未來幾小時和幾天內」宣布相關措施。

根據以色列統計，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯去年10月7日襲擊以色列，造成1200人死亡、253名人質被挾持。加薩衛生當局指出，以色列對加薩走廊發動全面的空中和地面攻擊，目前已造成3.3萬多名巴勒斯坦人死亡。