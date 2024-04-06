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南韓醫界內部現裂痕！住院醫師代表見尹錫悅　遭鷹派罵黑箱

▲▼南韓總統尹錫悅1日針對醫師罷工和醫療改革發表談話。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓總統尹錫悅1日針對醫師罷工和醫療改革發表談話。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府從今年2月祭出醫療改革政策，盼透過每年擴招2千名醫學生，解決醫療人力不足等問題，住院與實習醫師從2月19日發起罷工至今，雙方態度堅持不下。直到本月4日，南韓總統尹錫悅與住院醫師代表會談，但卻始終未能推動談判進度，甚至醫界開始出現內部分裂。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓政府與醫療界今（6）日指出，尹錫悅與大韓專攻醫（住院醫師）協會非常對策委員長朴丹（音譯），於4日在首爾龍山總統辦公室進行長達140分鐘的對話，是2月19日罷工以來住院醫師首度回應政府的談判要求，然而最終卻還是原地打轉，政府堅持每年擴招2千名醫學生政策，住院醫師則呼籲撤回政策。

朴丹在會議上向政府直接要求，政府應該「重新檢討」2025學年度是否有必要擴招2000名醫學生；尹錫悅則表示，未來在醫療改革上將會持續尊重住院醫師的立場，然而對於撤回擴招政策的要求則表示不接受。

尹錫悅和朴丹兩人在會談結束後無功而返，導致住院醫師內部開始出現裂痕，朴丹私自和尹錫悅會面的舉動被其他住院醫師批評為「黑箱作業」，甚至有部分鷹派醫師稱朴丹是「內部的敵人」，出現彈劾聲浪。

在大田聖母醫院從實習醫師辭職的柳玉河多（音譯，父母姓氏為柳氏和玉氏）於4日發出聲明，「尹錫悅總統和朴丹委員長兩人之間的會晤，是朴丹和其他11人獨自作出的『黑箱』決定。因為大部分的年輕醫師都強調，只要政府沒有祭出『令人信賴』的舉措，那麼將不會坐上談判桌。」

大韓醫師協會下屆會長當選人任賢哲（音譯，小兒青少年科醫師）則在臉書發文，暗指朴丹為醫界內部的敵人。

甚至住院醫師內部也傳出要求彈劾朴丹的檢討聲浪，從5日起匿名發起的「彈劾大韓住院醫師協會朴丹會長聲明書」開始在醫界擴散開來，內容稱朴丹有在未事先告知的情況下便一意孤行，進而對年輕住院醫師造成重大影響的疑慮。

報導分析，南韓政府恐怕難以重新檢討或撤回醫科生擴招決定，因為先前早已完成各大醫學院招生增額分配，若貿然撤回擴招決定，恐怕會對教育界招來混亂，且一旦政策推動重新退回原點，則政府將無法避免外界責難。

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