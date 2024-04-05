花蓮地震收容所淋浴間帳篷4小時到位　日媒：速度快得驚人

▲花蓮中華國小開設愛心關懷站，現場擺放帳篷等提供災民休息。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社東京5日綜合外電報導

日本媒體在花蓮3日發生規模7.2強震後前往當地了解收容所狀況，並指出其中一處收容所內的帳篷、淋浴間、流動廁所等設施於地震過後4小時均設置完畢，直言「速度快得驚人」。

日本TBS電視台的記者須賀川拓今天於社群媒體X平台發文，分享自己前往花蓮市內一處容納超過100人的收容所採訪時，令他驚訝的所見所聞。

他表示，這處收容所室內設有36個中型帳篷，且備有冷氣，而且戶外也設有20個帳篷提供給害怕餘震的民眾使用，並發放防蚊蟲用品。

此外，收容所還設有10座流動廁所與軍方搭建的10座熱水淋浴間，以及志工提供按摩的「紓壓小站」和諮商窗口。

而這些均在地震發生過後約4小時到位，他對此指出：「速度快得不正常」。

須賀川拓也在X平台表示，台灣與日本的災害規模、人口、地理等條件都不同，儘管難以直接比較，「但是這種因應速度值得一提」。

台湾地震の避難所

※現在100人超利用



▼ 屋内テント中型x36⇒冷房完備

▼ 余震が怖い人用に屋外テント大型x20⇒虫よけ薬支給

▼ 熱い水の出るシャワーx10

▼ 仮設トイレx10

▼ ボランティアのマッサージ

▼ 心のケア相談窓口



全て発災4時間後に完備。スピード異常。



https://t.co/waEZGxTtbz pic.twitter.com/a63P5LpYrS — 須賀川拓 TBS NEWS23専属記者 Hiroshi Sukagawa (@HiroshiSukagawa) April 4, 2024

他於TBS電視台的節目中分析，「收容所內的相關設施與物資可以快速到位，是因為感受到政府等單位因應迅速，以及這次的重大災害範圍主要集中在幾棟大樓（而非遍布整個縣市），因此人力與物力可以快速集中」。

另外，日本電視台（Nippon TV）昨天也報導花蓮市內一處安置約110人的收容所狀況，捐贈的食物、飲料、日用品等物資已排放在收容所內，且備有無線網路與諮商單位。到了中餐時間，收容所內也供應便當給災民食用。

▲中華國小活動中心內外可容納約500人。（圖／花蓮市公所提供）

有日本網友看完日媒報導花蓮市內的收容所狀況後，認為「日本的收容所相形之下顯得很寒酸」，還有日本網友留言「收容所能考量到災民的隱私非常棒，平日應該就有所準備吧」。

花蓮市當地收容所中的一款藍色避難所帳篷也引起日本網友注意，而這款帳篷其實是出於慈濟之手。

慈濟基金會今天發布新聞稿指出，慈濟在花蓮中華國小活動中心避難所架設的「淨斯福慧環保隔屏」是封閉式可掀拉進入的深藍色帳篷，部分區間更隔為女性寢區、特別照護寢區，可依個別需求選擇以家庭單位入住，或分別入住。

衛生福利部指出，截至昨晚9時止，全國收容處所共有基隆市（1處）、新北市（18處）、台北市（1處）、花蓮縣（11處）等4縣市，共開設31處避難收容處所，共收容安置569人。