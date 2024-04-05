快訊／日本捐款「破1億日幣」！花蓮7.2地震　5萬日人搶報恩　

▲日本雅虎的總捐款金額已超過1億日幣（約新台幣2117萬元）。（圖／翻攝自日本雅虎）

記者王佩翊／編譯

台灣3日上午7時58分發生規模7.2強震，導致花東地區災情慘重。而日本首相岸田文雄第一時間表達慰問，外務省5日宣布捐贈100萬美金（約新台幣3206萬元）協助台灣災後重建。日本人也紛紛高喊，「換我們報恩了！」響應網路捐款。短短2天，光是日本雅虎首頁的5個特設募款頁面累計捐款金額就突破1億日幣（約新台幣2117萬元），超過5萬人次響應，再度展現「台日友好」。

日本Yahoo!基金、Peace Winds Japan、AAR Japan、PBV、全國FM放送協議會等多個機構在台灣發生地震後，於日本雅虎開設募款頁面，呼籲日本民眾一同加入幫助台灣的行列。

▲共有5個日本團體發起募款計畫。（圖／翻攝自日本雅虎）



5個團體截至台灣時間5日下午5時18分的捐款總金額已經超過1億日幣，總參與人次更是高達5萬928人。其中Peace Winds Japan旗下「空中飛行搜索醫療團ARROWS」的募款網頁總金額更是逼近8000萬日幣（約新台幣1694萬元），且有超過3.8萬人加入捐款行列。

根據《岩手可愛電視台》報導，作為311大地震的重災區，岩手縣大船渡市大型購物中心「Kyassen大船渡」4日在30家店舖的收銀台旁設置台灣東部地震捐款箱。Kyassen大船渡表示，311地震後，台灣人捐贈200億日幣（約新台幣42億元）協助災後重建，而在購物中心內的多個店家都是受此幫助才得以重新站起來，因此希望透過募款活動向台灣報恩。

日本外務省5日也宣布透過日本台灣交流協會捐贈100萬美金（約新台幣3206萬元）協助台灣災後重建。總統府發言人林聿禪則在第一時間表達誠摯感謝。