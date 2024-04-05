日男攜「未爆炸彈藥」被認定有爆炸危險　市公所急疏散220人

記者詹雅婷／綜合報導

日本北海道三笠市一名60多歲男子5日帶著一枚未爆炸彈藥（不発弾）進入市公所，警方研判有爆炸危險，要求自衛隊出動，同時封鎖市公所，緊急疏散約220人，呼籲民眾不要靠近。

NHK、北海道ニュースUHB報導，這名60多歲男性在自家倉庫發現一個長約15公分、直徑5公分的圓柱狀金屬製物體，攜帶此物前往市公所。

警方認定這可能是未爆炸彈藥，以有爆炸危險為由，緊急疏散市公所職員約100人、來訪者約100人、附近居民約20人，總計疏散約220人，並要求自衛隊出面處理，同時在市公所周邊範圍實施交通管制，呼籲周邊居民不要靠近。

受到這起事件的影響，市公所窗口業務一度全面停擺，直到當地下午3時45分才解除避難。