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南韓「最速高鐵」青龍號要來了！　首爾至釜山只需2小時

▲▼南韓總統尹錫悅1日出席KTX通車20周年紀念活動，現場公開即將投入營運的青龍號。（圖／達志影像）

▲南韓總統尹錫悅1日出席KTX通車20周年紀念活動，現場公開即將投入營運的青龍號。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓高速鐵道（KTX）開通至今已有20年，如今再度推出採用南韓國內技術獨自研發的「青龍號」，為動力分散式列車，實際運行速度最快可以到達時速320公里，且從靜止狀態至時速300公里只需要212秒，預計今年5月投入營運，屆時首爾至釜山只需要2個小時10分鐘，比過去還要快20至30分鐘。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，南韓國土交通部1日首度公開南韓自行研發的KTX青龍號（EMU-320），是目前南韓國內行駛速度最快的鐵路列車，最快速度可以達時速320公里，比起前一款的山川號（時速305公里，加快至300公里時需要316秒）還要快，為此南韓總統尹錫悅特別前往位於大田廣域市的國土交通部出席KTX通車20周年紀念典禮。

尹錫悅表示，「未來將加快『速度革命』的腳步，將高速鐵道網擴散至全國各地，實現『全國2小時生活圈』！如今速度左右競爭力的時代已然到來，預計今年5月KTX青龍號將投入京釜線（首爾往返釜山）與湖南線（首爾龍山至光州）的營運。」

KTX青龍號由南韓國土交通部從2007年開始投入研發，為100%採用南韓技術的高速列車。與採用動力集中式牽引方式的KTX山川號不同，KTX青龍號採用動力分散式，每一節列車都設有動力驅動裝置，其加減速的性能更加優越，而車廂重達15噸，8節車廂設有515席座位。

南韓國土交通部指出，從今年5月起KTX青龍號每天將會有6個班次，其中京釜線4班、湖南線2班。而為了加快列車行駛速度，將會儘量減少KTX青龍號的停靠車站，京釜線只停靠首爾、大田、東大邱、釜山，至於湖南線則只停靠首爾龍山、全羅北道益山市、光州。

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日韓要聞南韓KTX青龍號

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