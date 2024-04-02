深夜叫車送遺體！乘客要求「硬到要躺下來」　司機嚇瘋秒取消

▲印尼一名計程車司機深夜接到訂單，要他到偏遠地區將屍體運出，嚇得他連忙拒絕。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

印尼一名多元計程車司機日前接到了奇特的訂單，一名乘客在偏僻的郊外叫車，還坦言要搭車的除了他以外，還有一具「僵硬到要躺下來」的屍體，嚇得司機立刻取消訂單。

據《星洲日報》報導，這名計程車司機日前在X秀出對話截圖，聲稱他在某天凌晨12時30分，接到了一筆偏遠地區的訂單。他一接單，對方就坦白告訴他，自己現在身處偏僻的荒山野嶺，剛好身邊又有人驟然離世，但救護車卻嫌路程遙遠，拒絕前來運走遺體，因此才向司機求助，希望司機能幫他們將遺體載走。

Bayangin jam setengah 12 malem dapet orderan begini pic.twitter.com/X7QyWazCkV — txt onlineshop (@txtdarionlshop) March 19, 2024

計程車司機聽到這，下意識地就馬上拒絕對方「大姐，不可以！」不過，在顧客的苦苦哀求下，心軟的司機便鬆口問對方，「你們共有多少人上車？」令人意外的是，這名乘客居然告訴他，「活人共有3個，至於屍體，我們希望能夠以平躺的姿勢放置在座位上，因為屍體已經僵硬了。」

計程車司機見狀，嚇得不再回覆對方的訊息，立刻取消這筆訂單。儘管這名司機並未透露事發地點和日期，但這篇貼文目前已吸引逾270萬人點閱，還有逾3萬人點讚。網友們都認為司機的經歷實在太恐怖了，「換成是我，早就嚇到尿褲子了」、「你確定另外3個是活人嗎？還是4個都不是活人？」

也有網友質疑，「怎麼會有人突然死去？這不會是一宗謀殺案吧？」、「一個人突然死了，還剩下3個活人，說不定他們就是殺人兇手。」