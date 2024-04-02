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泰王次子訪台　盼促進台泰合作投資「鬆口想搬回泰國」

▲▼泰王次子瓦差勒宋3月27日到30日造訪台灣，盼促進台泰之間的投資機會。（圖／翻攝自Facebook／Vacharaesorn Vivacharawongse）

▲泰王次子瓦差勒宋3月27日到30日訪台，盼促進台泰之間的投資機會。圖為他造訪台灣電路板協會（TPCA）。（圖／翻攝自Facebook／Vacharaesorn Vivacharawongse，下同）

文／中央社

泰王瓦吉拉隆功次子瓦差勒宋上週造訪台灣，拜會電路板協會、工業技術研究院、國家太空中心、台灣世曦工程顧問公司及康舒科技，了解台泰之間產業合作現況，希望促進投資機會。

瓦差勒宋（Vacharaesorn Vivacharawongse）近日造訪台灣，他在臉書（Facebook）發文分享3月27日到30日訪台的經驗。瓦差勒宋說，希望此行可以了解台灣的經濟和科技發展，為台泰之間建立加強投資的機會。

瓦差勒宋表示，他訪台灣時拜訪會影響泰國產業的業者及相關的協會，例如台灣的電路板業者在泰國投資相當多，他拜訪台灣電路板協會，大家在會中討論供應鏈、缺乏潛在的技術勞工、在地勞工的訓練計畫、勞工比例、簽證及淨零製造等議題。

▲▼泰王次子瓦差勒宋3月27日到30日造訪台灣，盼促進台泰之間的投資機會。（圖／翻攝自Facebook／Vacharaesorn Vivacharawongse）

瓦差勒宋也參觀了工業技術研究院、國家太空中心、台灣世曦工程顧問公司及康舒科技公司，了解台灣在淨零科技上的努力，以及台泰之間的人造衛星合作、港口計畫和電動車供電系統等計畫。

瓦差勒宋是十世王瓦吉拉隆功（king Vajiralongkorn）第2任妻子余娃提達（Sujarinee Vivacharawongse）所生4個兒子中的次子。曾是演員的余娃提達1996年與瓦吉拉隆功離婚，隨後和她生的4子1女前往美國生活。

瓦差勒宋的妹妹後來重返泰國並保留王室頭銜，成為希里萬瓦里公主（Princess Sirivannavari Nariratana），瓦差勒宋和3個兄弟則沒有王室頭銜。

▲▼泰王次子瓦差勒宋3月27日到30日造訪台灣，盼促進台泰之間的投資機會。（圖／翻攝自Facebook／Vacharaesorn Vivacharawongse）

在海外生活27年的瓦差勒宋去年8月突然返泰，引起泰國和國際媒體矚目，去年12月和今年3月中旬瓦差勒宋二度、三度返回泰國，並將自己在泰國所見所聞分享在臉書上。

瓦差勒宋3月這趟返泰行接受「曼谷郵報」（Bangkok Post）專訪時表示，他已獲得泰國公民身分且想要搬回泰國生活，但他沒想要爭什麼。

瓦差勒宋說，自己在美國是執業律師，現在擔任法律顧問，因此他想在泰國開設公司，提供意見給外國投資者和國際公司，他也想和泰國公民團體合作，在法律事務上幫助民眾。

曼谷郵報詢問瓦差勒宋是否會從政，瓦差勒宋表示絕對不會，「政治很可怕，我必須要小心」。瓦差勒宋說，他不會和任何政治人物見面，因為他不想被認為在選邊站或是成為任何人的工具。

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