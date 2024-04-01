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把家裡當後宮！狼父連續性侵女兒、外孫女40年　被判監21年

▲▼家暴。（圖／CFP）

▲新加坡一名老翁不顧倫理，竟接連對親生女兒和外孫女施以性侵，而被判刑。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

新加坡一名75歲老翁因過去40年來多次性侵親生女兒和外孫女，導致2名受害者身心受創，而被法庭判監21年又3個月。

據新加坡媒體報導，這名老翁在1984年至1986年間，因為擔任起重機操作員，有時候必須在晚間到工地監督工作，如果妻子沒有陪同前往的話，他就會將7歲的女兒帶到工地去，讓女兒在小型貨車上等他。

據悉，被告曾於2個不同時間點，在貨車內把手伸進女兒的褲子，對女兒進行非禮，甚至還要求女兒用手隔著衣物撫摸他的下體。後來，被告也曾在家中，趁著其他家人都睡著後，假借教女兒數學之名，對女兒施以性侵。

當時，被告告訴女兒，他的這些行為都是出於「愛」，並要求女兒保密。年紀還小的女兒並不喜歡被告的這些行為，但她一直到在學校上了性教育後，才得知被告的行為並不正確，不過由於她與母親的關係並不親密，因此便選擇了沉默，遠離被告。

▲▼家暴。（圖／CFP）

▲受害女兒後來才發現，原來阿姨也曾被父親性侵。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

雖然被告後來停止了對女兒的性侵，但他依舊死性不改。2008年，由於女兒和丈夫都需要工作，於是便將4歲的外孫女和外孫交給被告和母親照顧，不料卻讓被告有機會將魔掌再伸到外孫女身上。

一開始，被告對外孫女很好，經常給外孫女買玩具，不料他後來卻開始頻頻讓外孫女看色情影片，甚至還要外孫女脫褲暴露下體，並幫他口交，還多次性侵和非禮外孫女。

2022年9月，女兒與父親發生爭執後，往事湧上心頭，一怒之下將自己童年遭父親性侵的事告訴了丈夫，並報警舉發父親的惡行。這時，女兒才得知外孫女也慘遭父親魔爪，而且阿姨也曾經受害，怒而對父親提告。

心理衛生學院的醫師為被告進行精神評估後，發現他患有「戀童癖」，而法院也在2024年4月1日將其判監20年又9個月。不過，由於被告已年過50，無法再接受鞭刑，因此法院決定讓他多坐6個月的牢來代替。目前，這名75歲老翁將被判監21年又3個月。

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