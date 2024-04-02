菲律賓潛水價值2.5萬元Apple Watch落海！　眾人協尋結局笑翻

記者張靖榕／綜合報導

出國潛水卻掉了一支價值2.5萬元的Apple Watch，IG影音創作者西門蛋蛋日前和語言學校的同學一起在菲律賓潛水，卻發生其中一人上岸後，Apple Watch還留在海裡的插曲，眾人臨時改變行程回原地請潛水教練幫忙找，結局卻出乎眾人意料，讓在場的台灣人都笑翻了。

▲西門蛋蛋的同學價值2.5萬元的Apple Watch掉到海裡。（左圖／翻攝西門蛋蛋／右圖／達志影像／美聯社）

IG擁有1.2萬人追蹤的西門蛋蛋日前發布影片，表示和友人在菲律賓參加跳島行程，潛水體驗「沙丁魚風暴」、在水下和鯨鯊一起游泳等活動，但一次在浮潛上岸後，一名來自台灣的同學卻把價值2.5萬元的Apple Watch落在了大海中。

當時眾人已經上車，經過討論後一行人決定原車折返，回到潛水的海域尋找遺失的Apple Watch，與教練商談價錢，請他們協尋。熟悉地形的潛水教練們成團下水尋找，時間一點一點過去，正當眾人以為沒希望時，教練們上岸了，帶回一隻白色錶帶的Apple Watch。

教練們原先相當開心，想說做了一樁好事，還真的尋回了手錶，想要藉此合照一下，沒想到該名台灣同學一看便說「這不是我的啊」，教練們的臉瞬間垮下來。大家仔細檢查螢幕，被密碼鎖住了，再仔細檢查，發現上面有韓文，推測應該是某位不知名的韓國遊客，一樣也在這裡落下了Apple Watch。

教練因此抱怨了一番，找了一個多小時卻找到別人的Apple Watch，這個出乎意料的結局，也讓現場台灣人笑瘋。