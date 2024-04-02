懷孕自行墮胎「涉嫌謀殺」遭逮捕　美德州女提告檢方求償3千萬

▲美國德州一名女子曾因墮胎遭檢方指控謀殺，如今她向檢察官提告求償。圖為美國支持合法墮胎權民眾上街抗議。（資料照／路透）

記者張寧倢／編譯

美國德州一名女子2022年因為在懷孕19周後墮胎而遭逮捕，並被指控謀殺罪，儘管後來檢方已撤銷指控，她仍決定對檢察官與地方政府提告，認為當局蓄意扭曲事實，忽視她的權利。女子在訴訟中要求100多萬美元賠償金（100萬美元相當於大約新台幣3205萬元）。

根據CNN報導，岡薩雷斯（Lizelle Gonzalez）26歲時在2022年1月使用催產藥物米索前列醇（misoprostol）自行流產，她在懷孕19周中止妊娠，但德州當時規定懷孕6周後墮胎屬於非法，她因此在斯塔爾郡（Starr County）被捕並遭檢方指控謀殺，還被關押2個晚上。

岡薩雷斯目前正在控告斯塔爾郡地方檢察官拉米雷茲（Gocha Allen Ramirez）、助理地方檢察官巴雷拉（Alexandria Lynn Barrera）以及斯塔爾郡政府，認為他們蓄意扭曲事實，無視她的權利，導致她受到逮捕和指控，且不可逆地改變了她的人生歷程。

報導稱，岡薩雷斯被捕時，正值美國最高法院推翻羅訴韋德案的幾個月前，為美國社會針對墮胎權是否受到憲法保障的爭論高峰。她的姓名、照片與私人醫療資料登上全美新聞報導，但根據德州當時以及現行的法規，孕婦不會因為自己墮胎受到刑事起訴，幾天後檢方也撤回了對她的謀殺指控。

岡薩雷斯的辯護律師認為，地方檢察官無疑地相當清楚德州法規，無論以何種方式墮胎的婦女都不會受到謀殺指控，卻仍然選擇進行不公正且違憲的起訴，是對岡薩雷斯基本公民權的公然侵犯。

報導補充，她被捕的數月後德州就通過禁令，幾乎完全禁止了墮胎，雖然州法律保護患者免於承擔刑事責任，但醫療緊急情況的例外定義模糊，醫護人員為避免被起訴，很可能不願意幫孕婦墮胎。