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日全蝕將降臨「紐約監獄禁放風」　6犯人怒告上法院：這天值得慶祝

日全食將降臨「紐約監獄禁放風」　6犯人怒告上法院：這天值得慶祝

▲ 8日北美將迎來日全蝕，不過監獄為了防止犯人「趁黑作亂」祭出一連串禁令。（示意圖，pexels提供）

圖文／鏡週刊

下周一（8日）北美部分地區將會出現難得一見的日全蝕現象，許多民眾都欲一睹這罕見的天文奇觀，然而紐約州的監獄近日下令日全蝕當日停止探視活動且禁止囚犯外出，包括宗教活動也被禁，對此就有6名獄囚不滿認為權利遭侵犯，為此提起訴訟。

根據《NBC New York》《美聯社》報導，下週一下午3點15分，紐約等地區將可以看見日全蝕現象，屆時月亮穿過太陽與地球之間，將暫時遮住太陽導致白天變成黑夜，整個過程估計1分半到3分半鐘，紐約州的西部與北部將是絕佳觀測位置。

然而，對此紐約州監獄和社區監督部（The New York State Department of Corrections and Community Supervision）日前就宣布，由於日全蝕過程將陷入黑暗，旗下23個設施4月8日當天，將取消所有探視，至於不屬於日全蝕發生路徑上的設施則是提早於2點前結束探視。

不僅取消探視，據悉紐約監獄還進行一連串的封鎖行動，日全蝕當天下午2點至5點間，囚犯將被關在他們的牢房中禁止活動，過去這段時間通常是監獄的放風時間。不過獄方也購買了大量的日全蝕眼鏡給位於日全蝕路徑上的監獄人員與囚犯，讓他們可以在工作位置或牢房中觀賞。

日全食將降臨「紐約監獄禁放風」　6犯人怒告上法院：這天值得慶祝

▲ 紐約州監獄為了日全蝕祭出一系列封鎖措施。（翻攝自NYS Department of Corrections and Community Supervision臉書）

然而，對於監獄的封鎖行為，有囚犯就對此表示不滿，上周五（3月29日）6名被監禁於伍德伯恩（Woodbourne）懲戒所的囚犯為此向紐約州北部聯邦法院提起訴訟。他們認為，獄方禁止他們參與宗教活動，侵犯了他們的憲法權利，這6名男子擁有不同信仰背景，分別為浸信會信徒、穆斯林、基督復臨安息日會信徒、薩泰里阿信徒和無神論者。

他們投訴道，日全蝕是一種罕見的自然現象，對許多教徒來說具有重大的宗教意義，如聖經中耶穌受難期間曾發生日蝕，伊斯蘭先知穆罕默德的兒子去世時也有類似事件。上一次美國發生日全蝕事件，已經要追溯至2017年，且之後要等到2044年才會再次發生，囚犯們訴狀中指出，日全蝕值得慶祝、祈禱。

據悉無神論的獄囚上個月有獲得獄方許可觀賞日全蝕，不過那是在獄方決定封鎖監獄活動之前，另外4人向獄方申請則未獲批准，因為獄方認為日全蝕並非宗教聖日；還有一名囚犯則是未獲回覆。

紐約州懲戒部門發言人梅利（Thomas Mailey）對此回應，不對未判決的訴訟發表評論，但是會考慮宗教方面的請求，針對獄友要求觀看日全蝕的請求正在審查中。

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